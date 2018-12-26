三界五行：處女座2019　水星逆行　苦盡甘來

處女座2019年運勢起伏不定，要克服性格弱點，否則麻煩多多。守護的水星逆行，帶來負面影響，處女座抗逆能力較差，遇到困難往往不查找自己不足，反而挑剔身邊人、事、物的壞處，逃避現實，推卸責任，於事無補，而且產生悲觀情緒。新的一年，12星座中最有必要改善先天性格弱點，就是處女座，換言之，處女座最大的敵人就是自己。



事業運在年初撲朔迷離，難以捉摸，當你感到事與願違，有心無力，不要怨天尤人，應把有限精力去面對逆境，克服困難。1月與2月最考意志，要告訴自己，必須堅持才有勝利的盼望。千萬不要把情緒發洩在同事和客戶身上，這樣不但無濟於事，而且會錯失解決問題的機會。天無絕人之路，當運氣低沉，婚神星都會照耀在你的交友宮，用謙卑代替傲慢，用讚美代替挑剔，你就會發現，原來很多人樂意向你伸出援手。過了運氣較差的上半年，8月開始，環境好轉，吐氣揚眉。



財運一般，開源艱難，惟有節流，1至3月要克制不斷膨脹的購買欲。4及5月收入略有改善，寬鬆一下，慰勞自己；6月小心因財失義，避免與親友有金錢合作；7月慎防財物遺失和受騙。8月開始直到年尾，財運逐漸好轉，苦盡甘來。情誼運相當好，你對人好，別人對你更好，要將心比心，不要以牙還牙，更不要把脾氣發洩在家人和愛人身上。吃好、穿好，多做運動，心安理得，充足睡眠是健康的保證。



方向宇