縮景重現　去探「大雄之家」

對於由細睇《多啦A夢》大的各位，對大雄的家、大雄的房間，相信絕不陌生吧？說不定很想親身去望一眼「實物」呢。在日本川崎市的「藤子．F．不二雄博物館」，現在就有機會，事關2樓廣場經翻新後，即將在1月25日重新開放，而當中最大亮點，就是全新的「大雄之家」，它將以1/5比例的實景模型重現，雖然屋內沒有大雄和多啦A夢，但參觀者就可透過ipad，觀看沒人房間內發生的各種故事情節，同時可近距離細察大雄家內的每個細節。



此外館中另有新設施「球滾來滾去大騷動」，隨着球在裝置中不斷的移動，在後方的電視螢幕上會不斷呈現各種影像，情節跟球一起「滾動」，非常有趣。此外新亮點還有「喀擦中擬音」，透過漫畫中獨特的擬音，呈現出漫畫特有的臨場感，在漫畫格子中的角色也會隨之表現出多個表情，甚至你也可成為漫畫角色跟他們合照留紀念呢。而在博物館內的「F劇場」，亦會同步上映新作《哆啦A夢&F角色全明星「月球競速大危機！？」》，新作劇本是由2019多啦A夢電影《大雄的月球探測記》編劇辻村深月，特別為F劇場創作，是藤子‧F‧不二雄老師的全角色們都會出現的短篇影像，是只此一家可看得到，切勿錯過。



大雄之家

日期：2019年1月25日開放

地址：川崎市多摩區長尾2-8-1（川崎市 藤子．F．不二雄Museum）

網址：http://fujiko-museum.com/info/27743/