救世煮之煎：乾煎　獨特燒烤香氣

今時今日，唔係話要廚藝超群，煮到識飛至可以入廚，只要肯試肯煮，人人都係大廚，之不過除咗煎炒煮炸之外，大家又識唔識燒燜煀扣等烹調方法呢？其實唔需要識晒，起碼知己知彼，學多一兩道板斧，有人問起都唔會口窒窒吖麻！

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上期開始介紹「煎」，先講解了生煎，簡單而言，即以小火將鍋燒熱後，下適量嘅油，燒熱，放入經過處理嘅食材，慢慢加熱至煮熟嘅烹調方法。



今日介紹嘅烹調方法係乾煎，其實同生煎有啲相似，旨在將未經醃製的食材直接下鑊，煎香後加入調味醬汁及配料兜勻。又或將經過調味或醃製嘅食材，以大火兜勻後以小火煎熟而成。



今次教大家炮製嘅算係香港地道菜，即乾煎蝦碌。蝦唔係一隻隻嘅咩，點解叫「碌」？有說係因為蝦煎熟時會捲曲，圓碌碌咁而得名。傳統炮製這味菜、喺煎蝦時真係唔需要落油，係名副其實嘅「乾煎」，鑊燒熱，放入蝦，煎至轉橙紅帶金黃時翻轉，煎熟後倒入預先調校好嘅醬汁（可以係醬油、可以係茄汁等），兜勻即成，醬汁唔會蓋過蝦鮮味（前提當然要啲蝦本身夠新鮮喇），而煎嘅過程能鎖住肉汁之餘，亦令皮脆肉嫩，添加一種獨特燒烤香氣。



【乾煎豉油蝦碌】



材料：

鮮蝦 300克

油 1湯匙

薑汁 1/2湯匙

米酒或加飯酒 1/2湯匙

豉油 1湯匙

鹽 少許

糖 少許



做法：

1. 蝦剪去頭頂尖角、眼睛、鬚及腳，挑去蝦腸後沖洗乾淨，抹乾水。

2. 將薑汁與酒混合，放入豉油、鹽及糖拌勻。

3. 燒熱鑊，直接將蝦放入，乾煎至轉橙紅及微微金黃後翻轉。

4. 蝦煎熟後下預先調校嘅調味料，快速兜勻即可上碟。