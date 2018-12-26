本日日本：係真唔係？！涉谷站月台浸足湯

你有冇諗過，搭JR山手線時可以順便浸足湯Relax一下？如此不可思議的諗法，明天就可於涉谷站親身體驗啦！JR涉谷站的山手線外環月台上（靠近惠比壽站），於明天起至明年3月會開設期間限定的足湯設施「元氣精力充沛！之湯」。



查實這個破格搞作是營養碳酸飲品奧樂蜜C（オロナミンCドリンク）的宣傳活動，場內會設有兩個足湯池，一共可容納最多8人同浸，而且池內不忘放有乒乓波及膠鴨仔，等大家可以好好打卡一番！也不用擔心浸完對腳濕淋淋及衞生問題，因為使用者統統都要着膠襪才能放腳入池，大家可以放心浸個痛快。



除了浸足湯，場內還設有大大樽的奧樂蜜C擺設的攝影區，如果你用富士的instax即影即有相機拍下照片，將之寫下元氣宣言並貼在場內的「大家的元氣精力充沛！牆壁」，便會獲得奧樂蜜C一支，讓你可邊泡邊飲（每人1瓶，送完即止）。而於場內拍到的照片加tag（＃元気ハツラツの湯）放在自己的Instagram或Twitter上，更可得到數量限定的奧樂蜜C型便利貼為禮物（每人1份，送完即止）。配合活動於新年前後舉行，場內更特別安排了可抽出各種大吉籤文的「元氣精力充沛！神籤」，夠晒好意頭呢！



元氣精力充沛！之湯

日期：12月27日至29日、2019年1月4日至6日，之後逢周六、日及假期開放，直至2019年3月10日為止，共26日

時間：12:00nn~7:00pm

地點：JR涉谷站山手線外環月台上（靠近惠比壽站）

網址：https://www.otsuka.co.jp/orc/campaign/genkihatsuratsunoyu/