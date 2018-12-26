CTM Da Vinci X　10動鐵超豪靚聲

為滿足發燒級樂迷對耳機的要求，CTM推出最新Universal Fit耳機Da Vinci X，不惜功本內置10組動鐵單元，包括2高音4中音4低音，中音特別用到2路分音，人聲及各樣樂器層次及立體感都會更加鮮明。外殼由鋁金屬製作，不只高貴典雅，更擁有堅硬穩固的特性。此外，引進Wave Integrating Sonic Element（W.I.S.E.）導波技術，設有獨創的導波器，將單元穩定地固定在耳機之內，並將各單元發出的聲音分成3組管道輸出，讓各頻段聲音可以不受干擾，將音樂以最自然的方式傳達至用家耳中。



耳機配備有額外150 Ohm及300 Ohm兩組聲學濾網，不需要任何工具就可自行更換，用家能因應聽歌習慣及音色風格而選用，150 Ohm濾網能突出高音，而300 Ohm卻能提升低音厚實感，而兩者都有助減輕特別容易在中高頻出現的毛刺感。除此，耳機更附送一條4芯Juba 2.5mm平衡耳機線，利用OCC單晶銅導體＋OCC銀合金導體製作，令分析力、整體聲音密度、低頻下潛都會有所提升。