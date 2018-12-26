Ladies’ Night：假期就快完　熱話睇唔完

【聖誕雪景甜點 添冬日浪漫】

在香港過白色聖誕，似乎沒可能，但可以透過另一種形式感受一下！尖沙咀一間酒店糕餅總廚黎昕齊師傅，就利用忌廉砌雪景，教大家炮製出別具風味的牛奶朱古力薑餅慕絲伴海鹽焦糖雪糕及蜂巢脆餅。在牛奶朱古力慕絲基礎上，再利用薑餅食材來加添味道，令層次更加豐富。

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【「熊」色聖誕節 MOSCHINO限量系列】

臨近聖誕佳節，到處都充滿歡欣氛圍，不同品牌都樂於推出限量單品同大家共度佳節，由創意總監Jeremy Scott掌舵的MOSCHINO亦趁佳節來臨，特別推出聖誕限量系列。整個系列共9款限量單品推出，當中包括：Sweater、Hoodie、Hoodie Dress、Hoodie Knitwear、Loose Tee、Print Tee、Sweat Pants、Backpack及iPhone Case，設計將形象可愛小熊與色彩繽紛聖誕燈飾結合，以玩味設計陪伴大家歡度聖誕。

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【本日日本：達人監修！東京拉麵節食盡人氣店】

拉麵控要留意了！話說東京大井競馬場（TCK）每逢年尾都會搞大型拉麵活動，今年找來「自稱為日本第一食拉麵男」的人氣拉麵評論家大崎裕史全面監修，於12月25日至27日，及12月29日至31日期間在場內的UMAILE SQUARE舉行拉麵Festival 2018@TCK，帶來日本8間精選拉麵店，並同時有餃子、炸物、炒飯及點心4間副菜名店，讓人大飽口福。

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【狗界「Twins」 一高一矮萌死人】

如果有留意毛孩新聞，應該對「領養代替購買」這句話不陌生，事實上，不少有心人都默默支持領養動物的行動，主動領養慘遭棄養的毛孩，如美國人Paige Chernick，曾於不同時間，在紐約街頭拯救了兩隻汪星囡囡。

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【迎接新年！Snoopy變豬仔錢罌】

日本專賣Snoopy官方精品的網站「おかいものSNOOPY」，剛剛便推出了Snoppy錢罌系列「Snoopy圓碌碌Bank」，一如其名採用了脹卜卜的設計，好有豬仔錢罌感覺，搶鏡度爆燈！

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【零失敗配方 香濃咖啡馬卡龍】

馬卡龍即是經典的法式小圓餅，精粹在於鬆化香脆的蛋白餅以及甜而不膩的餡料。在網上平台經常分美食短片食譜的IG＠tastyjapan，就示範如何自製這款美味甜點的最佳配方。

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【健樂事：派對連場易食滯 普洱可急救】

親朋聚首離不開飲飲食食，但每個人的「食力」也不同，腸胃疲弱者，要是食物未能及時消化，便會出現胃部不適、食欲下降、飽滯感等徵狀，簡單來說就是食滯。

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【鞋癡必讀 2019鞋履潮流趨勢In ＆ Out】

眨吓眼就到2019年，身為潮人的你當然要去舊迎新。踏入新一年總有些潮流會被Out，唔單只服飾，2019鞋履潮流趨勢亦會與今年很不同，鞋癡們一定好想知道來年哪些鞋款會In，哪些鞋款會Out。

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【每周一湯：山楂谷芽麥芽湯 消滯之選】

聖誕美食多籮籮，不想放假後變成聖誕老人的身形，可以怎麼辦？民間流傳已久的「山楂谷芽麥芽飲」，主要材料是山楂、谷芽及麥芽，一直是平靚正的健脾消食古方，「高手在民間」這話果然當真。今次南華藥業公司西灣河店負責人推介的山楂谷芽麥芽湯，正以這幾款常見的開胃消食中藥，再配合白背黑木耳、雞心棗等，可以煲齋湯，如想感受更鮮味的滋味，則可加入瘦肉同煲。

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【心理測驗：14題預測明年愛情走勢】

Merry Christmas！明天已經是平安夜，相信大大小小的聖誕派對已經在等着你，而一份份的聖誕禮物，原來正正反映你的愛情態度。

在戀愛世界中，任何人都是傻子，而一些微小的動作，可揭示出你潛藏的想法。聖誕是表達關懷的佳節，尤其面對親密的另一半。以下一個關於聖誕禮物的心理測驗，可以檢示你的愛情態度，看看新一年，你們應該如何繼續走下去？

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