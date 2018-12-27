新年好開始 　9個必到晨光勝景

聖誕節剛剛完結，緊接就到元旦新年，而好多人都會趁住元旦走到各個山頭，拍攝晨光第一線，若果想知邊度影日出最靚，就等資深風景攝影師CP Lau，介紹大家9個影日出熱點，等大家新一年有個好開始。





大帽山

香港有唔少影到日出的地方，首選固然是本港最高山峰大帽山，皆因可坐的士或自駕前往大帽山閘口，再沿水泥路直上到頂，既可影到荃灣、葵涌的市區地景，亦能遠眺獅子山，好彩的話甚至能夠捕捉雲海。因大帽山屬於熱門拍攝地點，宜提早前往，離開時可沿郊野公園路段前往乘搭巴士離開。



鳳凰山

作為全港第二高的山峰鳳凰山，位於大嶼山偏西的位置，平時都有唔少人專登上山影日出，皆因寓意「鳳凰觀日」，四周的景觀以山脊為主，但登上鳳凰山需要從東涌搭交通工具，再徒步約2小時登頂，交通唔算好方便。



石澳後灘

位於港島的石澳後灘，自「情人橋」崩塌後，遊人就相應減少，石澳後灘適合自駕前往，附近有停車場停泊車輛，而拍攝的位置開揚，影到日出同時能夠影到海浪的澎湃風光。



龍脊

位於港島的龍脊貴為熱門的行山熱點之一，由土地灣循港島徑登山，到達平台後可俯瞰石澳與大頭洲的景觀，而龍脊郊遊徑平坦且路段較長，可同時容納多人拍攝和欣賞日出。



太平山盧吉道

同屬港島區的太平山盧吉道相信大家唔會陌生，毗連山頂廣場，絕對是影日出和雲海的熱點三甲，事關能夠囊括港島及九龍的高樓大廈作為前景，日出配合萬家燈火尤其璀璨，絕對是世界獨有的景色。



三門仔

若果唔鍾意行山的話，新界大埔的三門仔是少數唔使行山，又影到日出靚相的地方，坐交通工具或自駕都去到，三門仔最大賣點是水退時能以延伸之小石路及舢舨作為前景，以低角度拍攝亦有機會拍出鏡面的效果，加上沒有高山和大廈遮擋，影出來就好似一幅圖畫。



吊燈籠

吊燈籠高416米，是新界東北部較為陡峭的山峰，於山頂能飽覽整個印洲塘的風光，是屬於難度較高的觀日出景點。前往吊燈籠需由烏蛟騰起步，需手腳並用及佩戴手套登山，但由於登山難度甚高，不建議新手或獨自前往，全程4.5公里，需時約3至4個小時，離開時可沿路折返，但需注意下坡難度比上坡更大。



田下山

田下山位於西貢布袋澳村旁，由於凌晨已沒有小巴行駛，固需要利用的士前往，從登山口至拍攝位置只需約30分鐘行程，路程尚算輕鬆。在日出時，除了紅霞倒映在布袋澳的漁港外，清水灣道的街燈亦同樣提供了豐富的前景。



青山

屯門青山被稱為香港三尖其中之一，海拔581米，從青山寺沿路拾級而上，而梯級斜度頗大，全程約兩個多小時，高處能鳥瞰屯門、天水圍、元朗等地方，密密麻麻的大廈作為前景，天朗氣清時更可遠眺葵涌、中環等地方。。



大帽山

香港有唔少影到日出的地方，首選固然是本港最高山峰大帽山，皆因可坐的士或自駕前往大帽山閘口，再沿水泥路直上到頂，既可影到荃灣、葵涌的市區地景，亦能遠眺獅子山，好彩的話甚至能夠捕捉雲海。因大帽山屬於熱門拍攝地點，宜提早前往，離開時可沿郊野公園路段前往乘搭巴士離開。



鳳凰山

作為全港二高的山峰鳳凰山，位於大嶼山偏西的位置，平時都有唔少人專登上山影日出，皆因寓意「鳳凰觀日」，四周的景觀以山脊為主，但登上鳳凰山需要從東涌搭交通工具，再徒步約2小時登頂，交通唔算好方便。



石澳後灘

位於港島的石澳後灘，自「情人橋」崩塌後，遊人就相應減少，石澳後灘適合自駕前往，附近有停車場停泊車輛，而拍攝的位置開揚，影到日出同時能夠影到海浪的澎湃風光。



龍脊

位於港島的龍脊貴為熱門的行山熱點之一，由土地灣循港島徑登山，到達平台後可俯瞰石澳與大頭洲的景觀，而龍脊郊遊徑平坦且路段較長，可同時容納多人拍攝和欣賞日出。



太平山盧吉道

同屬港島區的太平山盧吉道相信大家唔會陌生，毗連山頂廣場，絕對是影日出和雲海的熱點三甲，事關能夠囊括港島及九龍的高樓大廈作為前景，日出配合萬家燈火尤其璀璨，絕對是世界獨有的景色。



三門仔

若果唔鍾意行山的話，新界大埔的三門仔是少數唔使行山，又影到日出靚相的地方，坐交通工具或自駕都去到，三門仔最大賣點是水退時能以延伸之小石路及舢舨作為前景，以低角度拍攝亦有機會拍出鏡面的效果，加上沒有高山和大廈遮擋，影出來就好似一幅畫。



吊燈籠

吊燈籠高416米，是新界東北部較為陡峭的山峰，於山頂能飽覽整個印洲塘的風光，是屬於難度較高的觀日出景點。前往吊燈籠需由烏蛟騰起步，需手腳並用及佩戴手套登山，但由於登山難度甚高，不建議新手或獨自前往，全程4.5公里，需時約3至4個小時，離開時可沿路折返，但需注意下坡難度比上坡更大。



田下山

田下山位於西貢布袋澳村旁，由於凌晨已沒有小巴行駛，固需要利用的士前往，從登山口至拍攝位置只需約30分鐘行程，路程尚算輕鬆。在日出時，除了紅霞倒映在布袋澳的漁港外，清水灣道的街燈亦同樣提供了豐富的前景。



青山

屯門青山被稱為香港三尖其中之一，海拔581米，從青山寺沿路拾級而上，而梯級斜度頗大，全程約兩個多小時，高處能鳥瞰屯門、天水圍、元朗等地方，密密麻麻的大廈作為前景，天朗氣清時更可遠眺葵涌、中環等地方。