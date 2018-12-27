三界五行：天秤座2019　名利雙收　保持謙遜

天秤座是2019年運氣比較好的星座，因為守護星是金星，大部分時間都不離不棄照耀在有需要的宮位，所以無論事業、財運、愛情等各方面都有很好的際遇。不過，在新的一年，成就的大小並非與上天眷顧的多少畫上等號，要審時度勢，順勢而行，絕對不可存僥倖心理。



事業受到金星照耀，再加太陽、火星提供正能量，天秤座充滿雄心壯志，新年剛開始，就在起跑線上奮然出發，只要專注、用心，凡是參與的事情都可以樂觀，雖然過程未必一帆風順，但事在人為，必然會取得最後勝利。2、3月有新的機遇，也有新的貴人，盡量表現自己，如果覺得目前崗位無大作為，可以考慮轉工。6、9、11及12這幾個月，工作非常順利，但是牡丹雖好，仍需綠葉扶持，團隊的支持非常重要，戒驕戒躁才可以合作愉快，成就愈大，愈要謙讓，滿招損，謙受益，尤其是8月和10月人際關係轉差，須保持低調，韜光養晦，否則運氣會下滑。



名利雙收的年份，勤奮帶來豐厚收益，正職之外，投資和兼職也有可喜回報；但支出亦不少，錢花在應酬與家庭之餘，也需要投放在改善居住環境，而且數目頗大。愛情運很好，如果打算結婚，8、9及12月都是很好的選擇。健康運是最薄弱的一環，因為健康宮受土星影響，必須加倍注意飲食衞生，定時定量餓不得，暴飲暴食要不得，應多吃對腸胃、肝臟、眼睛有益的水果。



方向宇