名古屋機場限定　「鬼飄」忍者

日本忍者，全球知名，聰明的日本旅業早就懂用「忍者」來宣傳觀光，不但在日本忍者的故鄉，即伊賀與甲賀地區的三重縣，就是距離三重縣最近的「名古屋中部國際機場」，從今年夏季開始，就已開始一連串「武士×忍者」的宣傳活動，為配合每年2月22日日本全國忍者日，它更從本月開始，在每月的22日都將有乘着電動代步車（Segway）的忍者，於名古屋中部國際機場中「鬼飄」出沒，絕襯忍者詭秘形象！其實這活動是名古屋中部國際機最有名的「電動代步車嚮導服務」的升級忍者版，參加者都可乘電動代步車，跟着忍者在機場四處參觀，相當威威。同時連結名古屋中部國際機場與忍者故鄉三重縣的「忍者高速船」，亦已正式開航，該船船身與船艙內，都隨處可見忍者身影，忍者迷若要去三重縣，記緊勿錯過乘忍者船啊。



名古屋中部國際機 電動代步車嚮導服務（忍者版）

費用：每位3,500日圓（約HK$242）

備註：活動必須事前預約

網址：https://www.centrair.jp/enjoy/visit/segway/

