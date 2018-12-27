靈敢侶情：勿忘初心　珍惜眼前人事物……

尚有四天，便到2019。你是萬分期待，抑或覺得「咁又一年……」？



只要你的童年不太悲慘，相信在年少時，你都會很期待新年。我們會為明年許下願望，對自己作出承諾：明年要努力、要這樣那樣。到出來工作，又認識另一半了，我們會期待明年升職加薪、明年結婚、明年的生活更好、明年迎接新生命。



可是，日復日、年復年，生活似乎已再沒有變化：每天都是上班、放工就填飽個肚；每個周末都是找地方去，然後周日找問題罵、找方法忍。一切一切之後，我們開始活得很累，漸漸失去改變的氣力。



2019？還不是另一年。



當初，我們甚麼都沒有時，最渴望的，就是擁有，最想每天都跟另一半見面。但如今，我們反而懷念過去單純的日子，甚至想回到從前，彷彿那時甚麼都好，現在的一切都不夠好。



有時我太忙，每天工作至第14小時之後，我都試過嘆氣：以前百無聊賴的日子也不錯。但到下一秒，我真的會罵自己：當初我就連一個專欄、一個節目、一本書都未有時，我埋怨沒有機會。現在，我竟然呻？



還好，在開始踏上作者之路之前，我給自己定下多個規則，其中包括：不忘記以前的自己。



勿忘初心，就是珍惜。



新一年，你未必要花更大力氣去改變，但我希望大家嘗試做一件事：用心欣賞眼前的人和事，就如我，都很喜歡看讀者的留言和食物照片。他、她和它，都是你辛苦經營而得來的，別因為生活的種種，又因為習慣了，而否定一切。



今天是12月27日，我祝大家延續美好，笑着享受2019年。



周靈山，愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

個人網站︰http://lively.com.hk

Facebook︰http://www.facebook.com/lively.com.hk/

Instagram︰lively.com.hk