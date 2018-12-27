【家樂事】派對後清潔　白醋好「洗」得

聖誕假期剛完結，每年總有「善心人」不畏辛勞，召集朋友回家開派對，這些令人尊敬的朋友，無條件招呼大家，真是要大力擁抱他們。派對上飲飲食食，而且人又多，氣氛高漲時最容易倒翻飲品、一身都係，還弄髒別人的家，真失禮！要是你庝錫這些朋友，立即學習以下的除污方法，為即將來臨的除夕派對把關吧！





1.清潔地氈

無論是全屋鋪地氈，還是客廳一隅置放地氈，但凡出現在地氈上的污迹，其實應該即時處理，如果是倒翻飲品，最直接方法是用廚房紙先吸乾飲品，然後將白醋與清水以一比一混和，以之浸濕毛巾，再放在污迹上待約3分鐘，然後輕力擦拭污迹。處理污迹後，地氈或會有點兒白醋的味道，但只要開窗通通風，味道很快便會消散。此外，如果寵物在地氈撒尿，也可以用此方法來清理，包無異味留低。



2.酒迹

開派對自然會飲兩杯，而酒迹都可說是老是常出現的污迹之一。先在一小盆清中倒入少量洗衣粉或洗衣液，繼而用布塊蘸少量洗衣粉溶液塗抹在酒迹上，接着輕力擦拭，然後再用暖水混合少量白醋溶液再擦拭多次。



3.果汁迹

有些朋友愛在派對喝果汁，特別是小朋友，要處理果汁迹，先要購買氨水〈部分藥房及五金舖有售〉，將氨水灑在果汁迹上，待2分鐘後以牙刷再沾上氨水，直接刷走果汁迹，這個過程務必要畀畀力，加油！



4.食物迹

有些朋友總是食到天一半、地一半，食物痕迹只需用廚房紙沾上溫水，然後敷在污迹上待3至4分鐘，熱力會將污迹融化，然後再以乾淨布輕力擦拭即可，如污迹較頑固，可將少量洗衣粉或洗衣液直接倒在污迹上，同樣待3至4分鐘後擦拭便可。



特別提示：衣服上的紅酒迹

開派對都會着靚啲，但沾上紅酒迹就好掃興，難道衣服就此報銷？可以將紅酒沾污的部分，浸於約攝氏60度的熱水中，待10分鐘後將衣服取出，然後在紅酒迹上撒上洗衣粉或洗衣液，用手搓洗片刻、以清水過淨，再放入洗衣機清洗。

