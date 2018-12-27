2018十大最吸金名模　Kendall Jenner繼續稱霸

2018年快要完結，為迎接2019年做好準備的同時，也是時候回顧一下今年的表現。早前《福布斯》公布了時尚圈10位吸金力最高的Model，名單跟去年比較沒有太大分別，超高知名度的新世代超模Kendall Jenner，以及Gigi和Bella Hadid兩姐妹均榜上有名，確實一點也不意外，Kendall更以勁賺US$2,250萬再次冧莊，成為身價最高名模，遠遠拋離第二位Karlie Kloss US$1,000萬；而去年上榜的唯一中國名模劉雯、巴西國寶級超模Adriana Lima和大碼模特Ashley Graham都在今年齊齊落榜，快來看看今年的最新排名！



第一位：Kendall Jenner 年收入：US$2,250萬

第二位：Karlie Kloss 年收入：US$1,300萬

第三位：Chrissy Teigen 年收入：US$1,150萬

第三位：Rosie Huntington-Whitely 年收入：US$1,150萬

第五位：Cara Delevingne 年收入：US$1,000萬

第五位：Gisele Bundchen 年收入：US$1,000萬

第七位：Gigi Hadid 年收入：US$950萬

第八位：Bella Hadid 年收入：US$850萬

第八位：Joan Smalls 年收入：US$850萬

第十位：Doutzen Kroes 年收入：US$800萬