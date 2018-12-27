本日日本：日清+7-Eleven「杯飯」熱潮埋身

大家想快手醫肚，今時今日選擇真係多不勝數，而日本最近更多了「杯飯」的選項，日清食品集團跟7-Eleven便利店，最近便先後正式推出了用杯盛載的米飯食品，兩者都掀起了話題，大家有冇興趣品嘗一下呢？



話說日清的合味道杯麵官方社交網站早前以杯中的「謎肉」材料大搞創意提案，其一是於飯上放滿謎肉的「謎肉丼」，如此的想法竟然大獲網友支持，於是真的將之商品化，並在Cup Noodle Museum橫濱作限量發售，反應相當熱烈，之後於日清的網上商店限量發售10,000杯亦轉眼售清。為了滿足粉絲的需求，日清於今個月頭決定將謎肉丼正式推出市面，特色是該丼採用了合味道的杯身設計，驟眼看會以為是杯麵。食法亦跟杯麵無異，只要加入熱水，等5分鐘便能享用。味道方面，飯粒口感OK，調味是典型的合味道湯底味道，並且帶有一股頗強的胡椒辣味，不過由於調味粉在杯底的緣故，所以面層的飯粒會稍為偏淡味，至於主角「謎肉」則分量十足，一杯有近40粒，絕對讓你過足口癮，每杯盛惠250日圓。



日本的7-Eleven便利店旗下品牌7Premium，於上月起在首都圈等部分店舖推出了被喻為革命性的新商品冷凍炒飯及冷凍抓飯，特點是打破了一般冷凍食品的包裝——之前的冷凍炒飯都是需要拆開包裝袋，並將飯放上碟或碗弄熱才能享用，而7Premium的出品則採用了像杯麵般的杯形設計，於便利店內用微波爐叮熱便可即時開餐，免卻了事前拆包裝及事後洗碗的麻煩，大大提升了享用的方便性，難怪火速成為了網絡的熱話。兩款食品分別名為「油香炒飯」及「牛油香蝦抓飯」，其中的炒飯味道更甚獲好評，飯粒夠分明，叉燒夠Juicy，而且啖啖都搵到有蛋絲，讓人食得相當滿足，不過這兩款杯飯只重170g，男生吃一個的話應該唔多夠飽，各售213日圓。

