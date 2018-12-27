Pet Pet聯萌︰退役貓店長　上樓享清福

Miki曾經是一間樓上Cafe的老闆，她雖然喜歡貓，但自覺養寵物是要講緣分，所以一直在等待她命中的主子。想不到她真的等到，而且唔止一隻，係四隻！



【暫託變收養】

事源某天她的朋友突然來電，指自己在粉嶺發現一籃貓BB，於是向她求救，希望可以暫時在她其店內寄養，結果Miki爽快答應，甚至願意收養牠們，成為牠們的主人。



四小貓在Cafe長大，自幼便養成貓店長的性格，不但不怕陌生人，而且更好識得撒嬌賣萌，深得客人的歡心。不過Miki卻從未打算過轉型做貓Cafe，或利用牠們賺錢。她說︰「不想以貓貓作生招牌或做生意，要是我將牠們的零食當作產品賣給客人，會對牠們的健康不好。我的做法是會先計算好牠們吃零食的日子，然後在適當日子免費讓客人餵牠們，像是替我照顧牠們……這是我保護牠們的方式。」



雖然Cafe在去年已經結業，不過粉絲無需太掛心，事關Miki不只帶了牠們返屋企，更會不時在網上專頁「樓上有貓」更新牠們的近況，以及發放萌相。Miki表示︰「養寵物是一生一世的責任，當你決定收養牠們時，牠們的世界就只有你，牠們就如同是你的家人，不可以隨便遺棄，一定要照顧牠們至終老。」



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