快靚正　浸發海味小貼士

由冬至到聖誕佳節，基本上中西美食樣樣食勻，論個人口味，還是較喜歡中菜，但要煮一頓豐富菜式，少不免會用上名貴海味，對年輕主婦而言，浸發海味相當花時間，而且效果未必理想，如果你都遇到上述情況，不妨齊齊跟荃灣一間酒店暨會議中心的粵菜行政總廚胡家強師傅學藝，如何快靚正地浸發花膠筒、發菜、遼參及瑤柱。



花膠筒 髮菜

首先講花膠筒，胡師傅指一般用來燜煮或煲湯的花膠筒毋須太厚身，雖然又硬又乾，但只須預早用凍水浸至軟身，然後煲滾水後加入薑片、葱段，再放入花膠筒，焗水約15分鐘，即可入饌。最重要是，毋須長時間煲煮，一般只需約30分鐘即可，還能保持煙韌口感。至於髮菜就更加簡單，先用清水略為沖洗，再用清水浸至少2小時，然後加入少許油用手輕力搓揉，利用油分帶走極為幼細的沙石及污垢。



遼參

浸發遼參的工序相對比較繁複，但其實只要跟足步驟，效果亦相當理想。遼參先用凍水浸至於8小時間，再放入滾水中焗水，浸發期間避免觸及油脂，否則遼參會化開。浸軟及焗水後的遼參，還要開邊洗淨，最後再以薑葱水烚煮，即可用來燜煮菜式。



瑤柱

最後是瑤柱，很多人以為瑤柱浸軟即可入饌，其實要視乎烹調甚麼菜式。如原隻使用的話，最好隔水蒸約1小時，並保留瑤柱水用來煮醬汁淋到菜式上，令味道更鮮甜。