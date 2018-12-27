2019星座運程　白羊、金牛、雙子

臨近年尾，相信大家都好關心自己新一年的星座運勢，就等漂流塔羅的阿琳為大家分析分析吧，而第一集會先講白羊座、金牛座、雙子座的運程。



白羊座（3/21-4/19）



白羊座的朋友今年整體運勢不錯。事業方面，就算有任何變動，都會有貴人相助，所以都能平安度過，無需太擔心。另外，今年白羊座的朋友亦可多思考自己想做的事，特別是如何將之應用於工作和生活上，這會是2019年重大的思考課題。謹記要控制一貫着急的性格，方能事事順利。愛情方面也不錯的，容易認識新朋友，但切記「帶眼識人」，不要太快開始發展，否則會與期望有落差。此外，今年亦有機會發展異地的情緣，去旅行時不妨多加留意。健康方面，就要小心有發胖的危機，所以要記得多做運動。



事業：＊＊＊＊＊

愛情：＊＊＊＊

健康：＊＊＊＊



金牛座（4/20-5/20）



金牛座的朋友，今年工作上會非常忙碌，但你們的努力和回報會成正比。眼見荷包愈來愈脹，地位又愈來愈高，會令實際的金牛座多一份滿足感，推動他們更加發奮。但值得一提，要小心意外的支出，最好預留一筆應急基金，以防萬一。而金牛座的愛情運也非常好，單身的朋友更有望脫單。不過有伴侶的朋友就要小心，因為運勢太好，易招桃花，好容易受第三者影響感情。因此被動的金牛們遇到任何事，一定要同伴侶坦誠分享和溝通，避免第三者的介入。



事業：＊＊＊＊

愛情：＊＊＊＊＊

健康：＊＊＊＊





雙子座（5/21-6/21）



對於雙子座的朋友來說，2019年是好壞參半的一年，好的可以體現於事業上。如果想投資或同朋友合作做小生意，今年會是不錯的選擇。另一方面，在工作上，同事會希望你保持統一性，令合作更加暢順。不過，雙子座的愛情運今年相對較差，其中有伴侶的人士好容易會有矛盾心理，他們既嚮往有伴侶好穩定的感覺，同時亦想追求自由。對於內心需要甚麼？他們自己都心大心細，這不但使身邊伴侶無所適從，也很容易對身邊的人產生感覺，所以要小心處理。至於健康問題，則要小心老毛病發作，好像腰骨，頭痛等，但更重要的一點，就是不宜做手術。



事業：＊＊＊

愛情：＊＊＊

健康：＊＊＊