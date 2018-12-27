HRA百萬巨聲名師監修

為了滿足發燒級喇叭迷，Ocean Way Audio推出的最新座地喇叭HRA，它由著名唱片製作人兼音響工程師Allen Sides監修，對喇叭音色及現場感有極高要求，不惜工本用上稀有金屬鈹來製造高音單元振膜，配以恒定指向性設計，令播放環境任何一個角落都變成皇帝位，猶如有真人獻唱一樣。



音響迷向來對喇叭的高音表現特別有要求，皆因這直接影響到人聲通透感及清晰度，HRA就採用特製的高頻壓縮單元，內置1吋鈹振膜，鈹是稀有金屬，在已發現的30種鈹礦石中，綠寶石含氧化鈹約10~14%，但提取成本很昂貴，藉着鈹既輕且硬的特性，發揮出比傳統鋁振膜更清脆的高音，輕鬆將高頻提升至20kHz。而且高音單元不是裝設於音箱頂部，改為移至音箱中間，再加裝一組半透明號角擴散器，這種恒定指向性設計，令高音可大幅度擴散，就算細微的呼吸聲亦能忠實呈現。高音單元裝設於音箱中間亦有用意，能令單元接近用家耳朵的水平位置，藉此提升音色臨場感。



一般座地喇叭受音箱尺寸所限，難以裝設大口徑單元，但HRA卻擁有超巨型的67×28×20.25吋體積，故能在音箱頂部及底部植入15吋大口徑低音單元，配合大型鋁合金磁性結構，令低頻厚實有力。而且驅動極之靈敏，能將低頻下潛至25Hz水平，最大聲壓更能瞬間達致120dB。單元背後附有重型鑄製框架來提升穩定性，就算演繹極澎湃的低音或節奏強勁的鼓聲，都不會引起不必要的震動，配合音箱底部的航天級鋁製喇叭腳，令音色保持流暢穩定。