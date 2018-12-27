FoodieCurly鬈毛妹：無限狂吃　朱古力大師出品

在台北旅遊，大家除可以到夜市或商圈狂掃小食，如想舒舒服服地吃一頓好的，還可以考慮到酒店吃個自助餐。



今天介紹的是在信義區的寒舍艾美酒店，大家對這一區準不會陌生，附近的微風、新光三越、台北101等等都很好逛，行到腳仔軟之際，可以走到酒店一樓的「探索廚房」，坐下來好好吃飯，午餐和晚餐同價，約400港元左右。



這餐廳的最新賣點，是斥資了過千萬台幣，從美國引進了高級烤爐設備，我「探索」了一下，烤爐共有3層，底層220度大火直烤，中層140度中溫慢烤，頂層則是80度低溫保溫，客人都可以在這一層夾走美食。烤肉、烤海鮮、烤蔬菜都有，必吃的是澳洲牛舌、新西蘭羊排、鮮蝦和帶子等，我吃了一塊雞排，雞件嫰滑，仍保留了肉汁，品質可媲美a la carte主菜。



另一回本位，是九孔鮑人參雞湯，以老母雞及各式中藥熬煮，每碗都有一隻16-20頭宜蘭九孔鮑，多喝幾碗可以補一補脾胃，也可以補一補荷包！



不過說到我的最愛，就一定是這裏的朱古力甜品，款式多而且香氣濃郁，細問之下，原來酒店的點心房主廚鄭吉賢師傅，曾經兩次奪得「世界巧克力大師賽」(World Chocolate Master) 的台灣區冠軍，我推薦大家吃「榛果巧克力慕斯」及「咖啡奧莉茲蛋糕」，兩者都採用了法國Valrhona朱古力，具香濃的朱古力味但不會過甜，是很好的飯後甜品。



探索廚房

地址：110 台北市信義區松仁路38號「台北寒舍艾美酒店」一樓

交通：板南線至市政府站，由3號出口前往

官網：https://bit.ly/2RoatYG



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