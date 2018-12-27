男士之夜：年尾冇着落？　睇熱話也快樂！

【決性11點：阿萌天 性感瑪利歐果然萌得很】

都說任天堂的遊戲角色深入民心，網民自創的庫巴姬固然雄霸近期Cosplay界的最高收視，而該品牌最經典的瑪利歐亦是Coser們百玩不厭的角色，好像這位日本Coser阿萌天，早前參加了台灣的攝影會時，就以性感瑪利歐形象現身而震驚全場……

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【型到噴汁 聖誕關二哥】

一年容易又聖誕，傳統聖誕老人大家見得多，關公樣又見未？說的是由插畫師迪嘉設計的「聖誕老關公」（Sante Guan）搪膠雕像，顧名思義就是將關二哥變成聖誕老人……

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【聖鬥少女翔 小宇宙動畫再燃】

《聖鬥士星矢》雖然是80年代作品，但多年來人氣不衰，衍生出多套劇場版、舞台劇及外傳故事。當中由車田正美原作、久織知槙繪畫的外傳《聖鬥士星矢Saintia翔》，12月正式被動畫化在日本啟播。今次一改聖鬥士以男性主導的傳統，改以少女為主角，加上經典角色如天蠍座米羅、雙子座撒卡等粉墨登場，定能再燃起星矢迷的小宇宙！

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【聖誕靚女Polly：最想落住雪浸溫泉過聖誕】

聖誕佳節來臨，大家計劃好怎樣慶祝未呢？聖誕大餐、聖誕派對已是指定動作，想不想知靚女Polly想怎樣過聖誕呢？

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【靚人靚景：本庄鈴 日本最後秘境初獻技】

21歲嘅本庄鈴出道前都仲未有呢個藝名，因為SOD特別安排佢進行一個別具一格嘅企劃活動，先公開佢綺麗又帶柔弱風韻嘅照片，然後再召集AV迷參與預購鈴妹嘅出道作品，數目要到1萬，咁先會畀本庄鈴正式出道！而憑住鈴妹嘅魅力又果然成功達標，遂於今年4月進身AV女優行列，並且以投入又專業嘅態度及純白纖巧嘅胴體獲得大家支持。

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【地靈人美：飯田里穗 富士見市防詐騙】

好多演員細細個就已經開始做戲，好多觀眾都睇住佢哋由童星做到變大人，而日本青春派女星飯田里穗就由好多人睇住佢長大得亭亭玉立，長大得可愛又好身材喇！

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【Model Hunter：Siuyi Wong 最叻畫姜濤】

Hello！大家好，我是Siuyi Wong，是一名兼職模特兒。射手座的女生比較好動，喜歡做運動，而且經常自己去旅行，探索不同風景。

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【19月曆：至寶級胴體 月曆Sell陽光魅】

師傅教落，家財萬貫亦不及身體健康，所以最緊要係每一日都精神奕奕，換句話說最好就好似被譽為「日本至寶級胴體」嘅寫真女郎鈴木富美奈咁，每次見到佢都成日笑，成日都精神煥發，並且散發住醒神嘅陽光氣息！

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【深夜字聊：揭開與別不同的妓院史世界】

從青樓到妓院，呢個大家都知伴隨人類文化一直存在嘅性服務場所，但係問到大家對佢嘅來源同中西分別又知道幾多呢？曾經參與聯合國教科文組織研究計劃嘅法國女作家伊迪絲‧胡格，透過《妓院風流一萬年》以西方視角，講述自舊石器時代晚期傳說，到18世紀性服務業盛世時期，東西方嘅唔同妓院故事。

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