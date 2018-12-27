好戲重溫：《牯嶺街少年殺人事件》修復完整版

相信很多影迷都喜歡發掘和重溫經典，而不少作品都能在網絡找到，但一些題材另類、或是偏鋒的創作，則很少會在網上流傳。繼去年《一一》，百老匯電影中心將會帶來台灣導演楊德昌的《牯嶺街少年殺人事件》，故事改編自1961年震驚台灣的少年殺人事件，兇手與死者都是楊德昌在台北建國中學的同學，因此電影亦包含很多導演的個人回憶。



楊德昌曾說︰「我覺得這個殺人事件不是一個單純的謀殺案件，促成殺人事件的是整個環境，兇手是整個環境，甚至小明自己都是兇手。對我來講，有趣的不是兇手的生平或他為甚麼殺人，而是那個環境就很有可能發生這種事情……那個年代有很多線索可以讓我們看清楚現在這個年代，這是我做這個片子的最大動力。」藉着殺人案件，楊德昌以宏觀角度描寫60年代的台灣歷史傷痕︰當時社會被白色恐怖和戒嚴令籠罩，上一代的政治鬥爭得不到解決，加上社會制度失衡，少年人無路可走，而成長中的小四亦被理想與現實拉扯，在時代的壓迫下，促使他刺死心愛的女孩小明， 值得一提的是，是次放映的將會是全新數碼修復的四小時完整版，影迷要把握機會了。