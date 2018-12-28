你要知的雪地自駕二三事

自駕旅行當然開心，不過身處亞熱帶的香港人很少會面對冰天雪地的駕駛經驗和情況，現在就列出幾點，讓大家注意吧！



1：開動前

例如北海道雪量超多的地區，三數小時可能車身已鋪滿積雪，開動汽車前記得要清除車頂、擋風玻璃和大燈等積雪，皆因煞車時，積雪可能會滑落到擋風玻璃遮擋視線。然而，進入車廂前也應清理鞋底的雪，免得冰雪溶化，變成跣腳的禍水！



2：行駛中

冬天路上沒積雪，不代表可以如常開車，因為冰冷的路面可能已結了一層不易察覺的薄霜（Black Ice），尤其於夜晚與清晨最常見。當中以十字路口、橋樑、有遮蔭的山路和有轍痕的道路最易出現，會令路面變成「溜冰場」，特別易出現跣胎，只宜慢開至時速40公里，也應同時開啟大燈和增長行車間的距離，若有可能應預先安裝上專用雪胎。



3：停車時

自駕最大好處莫過於看到好風景時可即時找個安全地點停車細賞，不過冬天則要注意別停車在路肩，一來路肩積雪多易跣胎，甚至被冰雪卡住；二來車來車往的雪地上發生意外的風險也變高。如果打算在戶外長時間停車，記得將擋風玻璃上的雨刷拉起，方便清除積雪之餘，也避免雨刷的橡膠部分被凍黏在擋風玻璃上。



4.留意油耗

最後，冬天開車的會降低汽油里程並增加油耗。如果打算長途開車，記得要經常加油，別看到加油燈起才找油站呢！