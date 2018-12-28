東華三院「普天同慶天秀墟」　小熊貓陪你除夕倒數

除夕倒數想遠離鬧市，又想跟摯友親朋開心迎新年？推介大家到東華三院天水圍天秀墟舉行的「普天同慶天秀墟」！



為迎接佳節，天秀墟早已化身成富有異國風情的特色小鎮，設有巨型戶外3D實境動畫匯演裝置，每晚黃昏6時起正點時間，播放3D動畫匯演，由動畫中的小熊貓帶領大家漫遊世界，吸引不少人前來觀賞兼打卡。而12月31日當晚，天秀墟更特別安排除夕倒數慶祝活動，歡迎市民前來參加，與小熊貓一起在漫天飄雪下倒數，熱熱鬧鬧迎接新一年！



此外，建議大家在倒數前，不妨早一點前來天秀墟，皆因除夕當日黃昏6時半開始，東華三院屬下社會服務單位將會輪流上演精彩的舞蹈表演，包括Fairy Dance、EXIT、PIONNER等，以勁歌熱舞炒熱現場氣氛。場內亦設有豐富的互動遊戲、富有教育意義的遊樂攤位，以及小朋友最愛的大型充氣城堡彈床，可以一邊玩樂一邊等倒數。墟市內當然還有不少特色攤檔，各款美食、生活百貨、衣飾、食品糧油等，應有盡有！



節目詳情：

日期：即日至2019年1月3日（星期四）

時間：逢星期一至日及公眾假期 下午4時至晚上10時

12月31日 下午4時至凌晨12時15分

地點：新界天水圍天秀路18號東華三院天秀墟

入場費用：免費

前往方法：於天水圍西鐵站轉乘輕鐵705或706號至天秀站或天逸站，落車後步行前往天秀墟

查詢電話︰ 8100 6737

Facebook：東華三院天秀墟