天籟春曉　新年音樂會

絲路樂行， 以天籟迎春曉！被香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌評為「驚為天人」的的「苗族歌王」蝶當久（潘興周）， 2019年1月25-26日將其原生態式唱腔登陸香港，與著名苗族女歌手楊一方，送上極具新年節慶氣氛的苗族經典樂曲。



耳聽千卷、樂行萬里，香港中樂團第42樂季「天籟春曉」音樂會，帶你行到翺遊絲路世界，欣賞美麗富饒的風貌。憑其嗓音「驚艷全場」（《民歌中國》）的蝶當久，先後於 2011年CCTV《星光大道》及 2012年「第六屆中國民歌大賽」奪冠，2017年參與「湖南六月六全國山歌王爭霸賽」獲「全國山歌王」的稱號。這位苗族音樂文化的傳承人， 以極富爆發力、渾然天成的原生態式唱腔走紅全國；而其演繹的《對歌對到日落坡》，更獲中國音樂學院院長王黎光譽為「天才」！



另一位參與「天籟春曉」音樂會的演唱者苗族歌手楊一方，是公認的苗族形象大使，更有「貴州第一美女」之稱，其苗族名字叫阿萵窕，有純潔樸素之意。這位中央電視台「爭奇鬥豔 — 少數民族冠軍歌手爭霸賽」的亞軍得主，將與蝶當久對唱苗歌。樂團更會與樂團胡琴聯合首席兼中胡首席毛清華及嗩吶首席馬瑋謙，為大家送上多首別具地域風情的樂曲，千秋雅韻，美如天籟！



日期時間：25-26/1/2019 （五、六）晚上 8:00

地點：香港大會堂音樂廳

票價 $170, $220, $280, $350

門票於城市售票網發售

指揮：閻惠昌

演出 ：

蝶當久、楊一方（演唱）

毛清華（環保二胡、樂團胡琴聯合首席兼中胡首席）

馬瑋謙（管子、樂團嗩吶首席）

網址：http://www.hkco.org/tc/Concerts/Voices-Of-Spring.html