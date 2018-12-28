東「沖」有料到：一個真正的泰國旅遊節目

正所謂「旁觀者清，當局者迷」，雖然自己的旅遊節目已有4輯見街，但經高人指點下，才發覺這個所謂旅遊節目部分內容並不夠全面性，而且有別於真正傳統性的旅遊節目，例如一間商場之內逐間店舖去逛，或逐間餐廳試食，或逐間酒店去參觀，這些可說是有主題，也可說是離題，因為並不是一般旅遊觀眾想看想知道的。



其實泰國之大，77個省府當中有很多地方大家可能未去過或未聽過，於是吸收了一些意見後，新一輯節目會花一半時間去採訪一些所謂的「二線」城市，即是清邁、芭堤雅、布吉及華欣以外的地方，有些省府一般人可能從沒有聽過，就連我也未去過。舉例由芭堤雅坐兩小時車程，便會去到一個名為尖竹汶的省府，當地專門出產寶石，並擁有美麗風景，你可以在海中心享用大大隻生蠔；與此同時亦可找到漂亮的教堂建築，每逢聖誕期間更有熱鬧的節日氣氛及相關活動。



由尖竹汶開始，我會陸續多去幾個二線城市，希望能夠用另一角度去拍攝一個真正的旅遊節目，期望能讓大家有耳目一新的感覺。再沒有爛Gag及古靈精怪的T Shirt，只有我自己一個主持，風格會歸於平淡、還原基本步，把最充實的旅遊資訊及知識帶給觀眾，希望大家能接受，並同時知道更多泰國主要首府以外的地方。



老實說，在尖竹汶府拍了兩天外景，也真的眼界大開，所見所知的也豐富了很多，多謝電視台丶監製給我這個機會，及泰國旅遊局的支持，謝謝大家。



胡慧沖