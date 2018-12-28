ASICS Trail Pack　2019約埋跑友跑個靚山

好快就到2019年，唔少人都會定下一些新年目標，多做運動肯定是其中一項，如果你打算在來年多些走到野外跑山的話，ASICS 最近推出的GEL-KAYANOTrail Pack系列就啱晒你。系列是以旗下越野跑鞋GEL-FUJI TRABUCO為靈感，為ASICS GEL-KAYANO 25以及ASICSTIGER復刻版 GEL-KAYANO 5 OG兩個型號的鞋款注入山系感覺。



兩款鞋均採用了GEL-FUJI TRABUCO的TPU和梭織面料，增強鞋面的耐磨性能以及防潑水等級；配以青灰色為主調的鞋面，以及紅黃藍三色點綴，豐富的色彩，外形吸睛又充滿驚喜，絕對是時尚與功能性兼備。而全新 GEL-KAYANO 5 OG採用Quadra-Lacing技術，以提供更穩定的中足支撐力；新一代GEL避震膠技術能有效增強緩震性，並於鞋踭加入DUOMAX雙密度防傾斜技術，以緩解腳部外翻的情況，提升足踝的保護。