三界五行：天蠍座2019　放鬆心情　對抗逆境

星象顯示，天蠍座在2019年遇到很大挑戰，總體運程複雜，原因是披着神秘面紗的冥王星大部分時間停留在與事業有關的宮位，令到魅力十足、精力旺盛、自尊心強、愛恨分明的天蠍座，難以發揮先天性格，工作環境長期處於模棱兩可狀態，有點無所適從，如果不加倍小心應對，情緒有機會變得不穩定，生活和健康就會陣腳大亂。



剛進入新一年，事業就遇到阻力，新的工作還未適應，另一批工作又接踵而來，雖然天蠍座忍耐力很強，再大的工作壓力也可以扛得起，但工作中遇到的小人，明槍暗箭不斷殺過來，很難應付。這時候，千萬不要考慮轉工，因為新的工作環境難保沒有上述情況出現，惟有「做生不如做熟」，忍辱負重，留在原來崗位，對事不對人，繼續埋頭苦幹，不理是非。這種情況，要到11月才明顯改善。



財運不過不失，正職工作總算勞而有功，2019年收入比往年好，但賺錢艱難，儲錢更艱難，因為你需要用豐盛的物質生活去彌補心靈的損傷，能夠達致「吃光花光，身體健康」已經足夠。投資、投機、賭博運都差，不要浪費時間和金錢去強求，愛情比友誼好，親人比朋友好，盡量爭取時間與另一半、家人相處，他們的關愛比甚麼都可貴。



在逆境中要保持健康心態，須懂得自我開解、自我放鬆，享受美食、視聽之娛、戶外活動，更重要的是，享受親情與愛情。



方向宇