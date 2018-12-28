《柏斯有個輝煌的聖誕約會》　鋼琴王子 K1 1 現場演奏

自1986 年便扎根於香港的柏斯琴行，是現今中港最具規模及領導地位的跨國音樂集團， 每年更舉辦「柏斯音樂節」，培育了不少香港年輕音樂家，對推動本港音樂界的發展不遺餘力。剛在過去的平安夜，便在尖沙咀K11 舉辦了一個《柏斯有個輝煌的聖誕約會》的活動，邀請了香港人氣鋼琴家「鋼琴王子」陳雋騫（Phoebus）及三位新鮮出爐的第四屆柏斯音樂節鋼琴分組冠軍同台表演，為觀眾帶來一場精彩絕倫的鋼琴演奏，吸引了大批途人駐足觀賞，為平安夜增添無限暖意！



舉辦音樂節 提供表演機會

活動當天， 進行了兩場表演， 分別由鋼琴王子Phoebus 及第四屆柏斯音樂節青年組冠軍譚香維、少年組冠軍陳思慧及兒童組冠軍梁俊晟彈奏多首美妙樂章。88 個琴鍵配合一雙巧手，變化出無窮無盡的音色，帶來連場觸動人心的音樂盛宴。

三位冠軍級人馬都是香港音樂界未來的主人翁，他們表示：「大家對音樂抱有很大熱誠，希望可以在鋼琴表演上有更多的發揮機會。我們很高興參加了柏斯音樂節這個比賽，從中結識到很多志同道合的朋友，並且提升自己的鋼琴技巧，因為音樂造詣需要切磋交流，才可以有進步。此外，音樂節又有大師班及有趣工作坊，讓大眾觀賞及參加，可以與眾同樂。今次很榮幸分別贏得青年組、少年組及兒童組的冠軍，柏斯琴行更為我們提供公開表演的平台，所以很珍惜這個難能可貴的經驗。」



中西樂器 迸發動人樂章

第二場壓軸表演加入了香港二胡名家陳璧沁跟Phoebus 合作演奏，兩種風馬牛不相及的中西樂器，在他們出色的技巧下，變得完全沒有違和感，兩人更即場示範用音樂變出萬馬奔騰的感覺，迸發出動人樂章。而知名舞台劇導演高志森也親臨現場為他們打氣，因為Phoebus 及陳璧沁將會參與高導演的音樂舞台劇，對於兩位音樂家來說，舞台劇絕對是嶄新的嘗試。

Phoebus 表示：「我與柏斯音樂一直有不同類型的合作，而剛舉行的柏斯音樂節便十分有意義。作為夥伴機構，柏斯一直非常落力培育新一代，給予年輕人多個出席表演及參加比賽的機會，而這個音樂比賽，任何小朋友都可以參加不同類型的樂器比賽，不只是鋼琴，音樂也不必分門別類，只要悅耳動人便足夠。而香港是一個很有潛質的地方，人口不多卻出了很多出色的鋼琴家，證明是有合適的氛圍去發展音樂。今日同台表演的三位冠軍級小音樂家，真的表現優秀，值得幫助他們衝出香港，踏上國際舞台，吸收更多演出經驗。」