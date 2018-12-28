營事檔案：生薑牛肉配雜菇飯　飽肚暖身

為何冬季總是餓？涼意颯颯，飢餓感更明顯，自然要充飢保暖，除了選擇熱騰騰的湯水或湯麵，也可參考以下食譜幫你「暖笠笠」！



【生薑熱量低 牛肉鐵質豐富】

生薑味辛、性溫，可用作調味和袪寒，它含有「薑油酮」和「薑油酚」， 有助增進食欲。由於烹調時用的分量不多， 即使薑本身熱量低，含有豐富的鉀質和少量水溶性維他命，而且與很多蔬菜水果比較，生薑的抗氧化能力是非常高。



這個食譜配合了牛肉，含有優質蛋白質，還有維他命B雜，能促進營養素的新陳代謝，其豐富的鐵質，是製造紅血球的要素，而且動物性鐵質更容易被人體吸收。菇類食物有抗氧化功效，也有豐富的膳食纖維和蛋白質，而且口感豐厚，跟肉類相近，吃起來更有嚼口。



至於米飯能夠供應充足的碳水化合物，提供人體所需的能量，也可以增加飽肚感，而米飯亦可改為紅米飯、雜穀米等，增加膳食纖維的含量，其飽肚感比白米飯更高。



【生薑牛肉碎配雜菇飯】

材料：

雜菇飯

米 半杯

雜菇（本菇、磨菇） 2碗



調味料：

豉油 2茶匙

脫脂雞湯 半杯至1杯



生薑牛肉碎

牛肉碎 100克

生薑 一小段



調味料：

豉油 ½湯匙

糖 ½茶匙

油 適量



做法

1.菇切蒂洗淨切片，米洗淨。

2.將菇片加入米中，加入調味料拌勻，按製煲飯。

3.生薑削皮後切成蓉，加薑蓉及調味料一起放入牛肉碎拌勻。

4.用中火煮熟牛肉，攪至粒粒分明及鬆散，鋪上雜菇飯上即可。





吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。