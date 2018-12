本日日本：送禮必睇．新宿站8大注目新手信

到東京買手信是一種甜蜜的苦惱,事關選擇多到讓人眼花繚亂,如何輕鬆買到手頭好呢?推介你到新宿站吧,貴為東京都內的鐵路樞紐站之一,加上JR新宿站南口設有新宿高速巴士站,是多數東京人回鄉的出發點,跟車站相通的商場NeWoMan,及車站大樓LUMINE新宿,自然是手信入手的好去處,這次便推介2018年的話題作手信,想買「潮貨」就要留意了!



PRESS BUTTER SAND「Butter Sand」

於2017年4月在東京站內開設的牛油夾心餅(Butter Sand)專門店PRESS BUTTER SAND,甫一登場便成了熱門人氣店,今年8月該品牌在LUMINE新宿地庫1樓開設了新店舖,也自然成了入貨的目標。推介的是其一年銷量達100萬個的招牌作牛油夾心餅,未入口已聞到陣陣濃郁牛油香味,外層是鬆脆的曲奇,內裏夾着牛油忌廉及牛奶糖,構成了獨特的甜美味道。加上充滿東京時尚感的包裝,用作送禮非常大方得體。1盒5個售1,000日圓。

網址:https://buttersand.com/

POGG「剛燒好的甜薯派」

於今年4月在LUMINE新宿1樓開設的POGG,便憑着「剛燒好的甜薯派」成功突圍,該甜薯派集脆口、鬆軟及粘糊三種口感於一身,教食客相當滿足,另外其三角柱狀的賣相也相當搶鏡,現時品牌剛開了第3間分店,可見受歡迎程度。除了可不加熱享用,也不妨用焗爐弄熱來增加滋味。每件售298日圓。

網址:https://pogg-sweetpotatopie.com/

Butter Butler「Bulter Selection」

作為新宿站手信代表、設於NeWoMan的Butter Butler,其甜品採用了瑞士生產的發酵牛油,及法國蓋朗德出產的鹽來炮製,風味十足。想一口氣食盡其特色出品,可以選擇集合了品牌眾多人氣產品的禮盒「Bulter Selection」,當中包括了於2017年「JR東日本手信Grand Prix」獲得綜合部門大獎的金磚蛋糕Butter Financier,及2018年的新作可麗餅Butter Galette,真係一次過食勻多種滋味。1盒售3,240日圓。

網址:https://butterbutler.jp/

ひょうひょう庵「Pochi年糕片」

想要點日式傳統過年氣氛的話,於NeWoMan內可找到由年糕片店赤坂杮山經營的菓子品牌ひょうひょう庵,當中的人氣之選有Pochi年糕片(大),除了享受味道,更特別是包裝,採用了江戶千代紙的老字號いせ辰出品的利是封來入封年糕片,過年氣氛十足!1盒18片售3,240日圓。

網址:https://www.kakiyama.com/hyohyoan/

TAKANO「生肖Cup~野豬」

在NeWoMan的蛋糕專門店Fruit Couture Takano,將於12月30日至1月3日推出了相當應節的「生肖Cup~野豬~」,話說日本的豬生肖並非像中國的粉紅小豬,而是野豬!這款「生肖Cup~野豬~」便以十分可愛的野豬陶品,裝有朱古力海綿蛋糕、朱古力慕絲及馬卡龍忌廉來呈現野豬感覺,無論味道及諗頭都叫人感到驚喜。每個售756日圓。

網址:http://takano.jp/takano/

銀座甘樂「干支繭衣」

設位於LUMINE新宿的和菓子專門店銀座甘樂,亦於1月4日前會推出以野豬圖案的銅鑼蒸「干支繭衣」,除了夠應節,其餡料特別採用了北海道產的紅豆來造作,入口會感受到那份特出豆味,加上蒸得軟熟的餅皮,好甜者不容錯過。1盒5個,售1,033日圓。

網址:http://www.kanra.co.jp/

Now on Cheese♪「芝士曲奇」

講起手信,大家自然會諗起各類甜食,如果想要點鹹味選擇的話,LUMINE新宿的芝士甜品店Now on Cheese♪出品的芝士曲奇會是你杯茶。這款運用了大量忌廉炮製的香口薄身曲奇,分別有「豪達芝士&車打芝士」、「古岡左拉芝士&羅勒」及「卡芒貝爾芝士&黑椒」3款口味,無論是邊飲茶邊品嘗,抑或用來送酒都相當合適。各款口味每包12塊,售864日圓。

網址:http://nowoncheese.jp/

築地Chitose「天婦羅煎餅雜綿盒裝」

還想買鹹味手信的話,LUMINE新宿的有天婦羅煎餅店築地Chitose,該店採用了天然蝦肉及岩津葱特炮製的天婦羅煎餅,風味一絕。推介你買當中集合了3種口味的雜綿盒裝,包括了使用青海苔以及兩款牛蒡口味,追求塊塊脆口感的朋友不要錯過。雜綿盒裝共有25袋,售3,240日圓。

網址:http://tsukijichitose.jp/