定位快顏值高　Garmin Instinct深度詳測

踏入行山跑步季節，不少品牌都乘勢推出運動型智能手錶。大廠Garmin也不例外，近期發表了全新Instinct系列，也是繼fenix、Forerunner後一個全新產品線，價錢更討好，外形亦更年輕。



記者甫看到實物便覺得與以往不同，首先它似足潮流電子錶，強化纖維聚合物錶殼內是一個穿透反射式屏幕，雖然並非彩色，但字元夠大，陽光下也顯示清晰，很適合戶外使用。它沿用五鍵式布局，初上手要時間適應，但用慣了毋須思索便能跳轉到目標頁面。錶殼約45mm闊，單一尺寸沒有男女款之分，Model手幼依然戴很好睇，並提供凍原白、石墨灰及火燄紅3色，照顧到不同喜好。



針對戶外用途，Instinct特別通過落下衝擊、冷凍解凍、抗腐蝕等測試，以符合MIL-STD-810G軍用標準，防水級別更達到水下100米，真正上山入水。錶殼則以強化纖維聚合物製成，比其他智能錶耐用，並同時搭載了22mm矽膠錶帶。記者試戴了一星期，途中都沒有刮肉感覺，錶背的心率感應器也近乎平坦，佩戴感覺舒適。美中不足是錶帶需要用SIM卡針更換，對於經常換錶帶的用戶未免造成不便。



雖然設計並非最高端，但Instinct依然內建3軸電子羅盤、氣壓式高度計及GPS/GLONASS/Galileo等全球定位系統，使用TracBack功能更能由原路回到出發地點，行山友用咗就唔怕迷路！記者更留意到不論室內外，它都能在10秒內完成定位，速度接近旗艦GPS手錶水平。它提供跑步、登山、單車、游泳、滑雪、肌力訓練、瑜伽等多個運動模式，從中可看到總距離、時間、平均配速、次數等數據；接駁手機程式更能檢視心率變化、卡路里消耗量、壓力等級及睡眠質素，數據夠晒全面！



整體而言，此錶顏值高，功能又不失禮，若預算不足以購買同廠旗艦產品，此錶不失為替代佳選。



規格表

屏幕像素：128×128

錶帶：22mm

尺寸：45×45×15.3mm

重量：52g

防水等級：10ATM

電量：14小時(GPS模式)、35小時(UltraTrac模式)、14天(手錶模式)

