Omega Dark Side of The Moon Apollo 8　由外黑到內

Omega的All Black月球錶Speedmaster Dark Side of The Moon自4年前推出以來,一直深得錶迷追捧,更先後推出不同新版本。今年品牌為慶祝1968年Apollo 8成功首次環繞地球一周50周年,推出全新錶款Dark Side of The Moon Apollo 8。新錶跟之前的Dark Side of The Moon錶款最不同之處,是手錶由外黑到內,經典的1861月球錶機芯特別經過黑化處理及打磨,並改名為1869機芯。



另一大特色是整個錶面設計猶如月球表面並採用鏤空裝飾,透視出機芯雷射蝕刻裝飾的主夾板及板橋。腕錶以黑色氧化鋯陶瓷作為物料,並在新款式中配上具對比性的鮮黃色碼。透孔皮革錶帶同樣選用黑黃雙色組合,黑色皮革錶帶中央夾飾着一層黃色橡膠,造就出與別不同的對比效果。



錶底鐫刻了"WE'LL SEE YOU ON THE OTHER SIDE"字樣,是太陽神8號太空任務指揮艙駕駛員Jim Lovell在任務開始時說的名句。當時幾位太空人正繞着月球航行到人類從未看過的月球神秘黑暗面。太空船漸漸離開無線通訊範圍,就在訊號消失前數秒,Jim Lovell跟地面控制中心說了這句振奮人心的話。