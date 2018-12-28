2019星座運程（II）　巨蟹、獅子、處女

巨蟹座（6/22-7/22）



巨蟹座的朋友在2019年的運程，相當麻麻，特別考驗你們情緒處理的能力，亦壓力會比較大的。事業方面，好易與拍擋有分歧和誤會，記得小心處理，不要被情緒主導，要好好控制自己的脾氣。假如壓力太大，就不要勉強自己。天生敏感的你們，並不擅長處理壓力，可以嘗試轉換工作環境或放長假。而愛情方面，有伴侶的巨蟹座，容易會同另一半爭吵，而問題全都是老問題。不妨打破舊模式，也許會有幫助。就算要花很多時間和心機都要堅持，因為這是經營愛情的關鍵。至於健康，都是以學習釋放壓力和處理情緒為主。



事業：＊＊＊

愛情：＊＊

健康：＊＊＊



獅子座（7/23-8/22）



獅子座的朋友，今年在事業上的起伏會比較大，可以多多善用平時累積的人脈和經驗，幫助你度過危機。另外，你們在工作上的熱情和堅持都會被看見，所以千萬不要放棄。不過提提大家切忌過分大力拓展，最好一步一步循序漸進，方可迎合今年的運勢。愛情方面，獅子座的朋友今年好似抹清眼鏡一樣，重新審視到愛情的需要，不會再被「愛情沖昏頭腦」，會考慮熱情之後的現實生活是否應付得來，學習到高層次的愛。健康方面，因為獅子座的運勢大起大落，令他們好容易以酗酒，食煙等方法麻醉自己，甚至會有失眠的問題，記得好好注意。



事業：＊＊＊＊

愛情：＊＊＊＊＊

健康：＊＊＊＊



處女座（8/23-9/22）



處女座在2019年，可以說是平穩中見風浪，不過所謂的風浪也不是甚麼大問題，所以不需要太擔心。只要有周詳的計劃，一步一步來，自然可以安然無恙。另外，也要時刻準備定Plan B，Plan C，用以應付突發危機，亦避免臨急抱佛腳的情況。有部分處女座的朋友可能會有轉工的想法，要知道新工作的適應期是必須經歷的，要接受自己的不完美，不要因為挫敗而放棄或批判自己。愛情方面，對於有伴侶的處女座而言，容易與伴侶起爭執，而問題的根源都是舊有的問題。建議多反思，是否自己一直沒有好好處理問題，或逃避了某些問題。由於處女座特別擅長隱藏情感，這點好容易會為伴侶帶來陌生感，同時這亦是關係的導火線，令第三者容易介入。而健康就好穩定，只要作息，飲食定時，便不會有大問題。



事業：＊＊＊＊

愛情：＊＊＊

健康：＊＊＊＊＊