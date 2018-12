儘管平治(Mercedes-Benz)新一代G-Class已出爐,但不少車迷仍眷戀上代車型,原因是更經典咁話。也許BRABUS都知道呢班Fans嘅心意,最近以改款前的G500 4x4²為基礎,開發出一款名為「Brabus 700 4x4² "one of ten" Final Edition」的限量版本,唔只賣相更兇、性能增至700匹,惟全球限量10部,手快有手慢冇呀!



Brabus 700 4x4² "one of ten" Final Edition的改動部分包括底盤、車身套件及動力系統,換上22吋越野胎及BRABUS電子避震後,車身離地距更高達600毫米,夠台型之餘,遇上大水氹都冇有怕!動力配置上,引擎沿用5.5公升V8雙渦輪增壓,但升級了電腦晶片、排氣系統及加大Turbo後,扭力爆升至960Nm,5秒便可由靜止加速至100km/h。據報,稅前售價由209,000歐元(約HK$185萬)起,又是富豪們的玩意了。