【生活夜校】4個必知！拆解5G

5G是近期科技界最熱門的關鍵字之一，但在坊間熱烈談論之際，普羅用家最想知道當然是5G的速度、用途等實際資料，今期生活夜校就為大家簡單拆解吧！



第一知：甚麼是5G？

5G字面就是第5代流動通訊服務，G指的是Generation。流動通訊服務由僅通話的1G，到支援短訊的2G，再演變到可以流動上網的3G以及大部分用家正在使用的4G。



第二知：5G快幾多？

4G的理論下載速度為100Mbps，而5G的理論速度至少為1Gbps，即代表至少快十倍以上，下載檔案所需時間大幅縮短，下載大型檔案就特別方便。



第三知：5G有甚麼特點？

除了速度快，5G另一特點是低延時，而且可以一個發射機站可以同一時間連接更多裝置。正因為上述優點，所以5G有利於發展智慧城市，可以將連接大量感應器、智能裝置連接至5G網絡。就以香港為例，未來將會安裝智慧燈柱及多功能感應器等，方便收集天氣、人流、車流等數據。



第四知：5G幾時有得用？

最快明年4月，通訊事務管理局亦預期2019年至2020年才會推出5G網絡。事實上本港首階段的5G頻譜是26GHz及28GHz，上述頻譜今年12月開始接受申請，2019年4月才可以用作大規模5G流動服務。要留意5G亦需要相關手機、裝置支援，外界估計第一批5G手機有機會於明年2月尾於巴塞隆拿舉行的流動通訊世界大會登場。