大角咀相展　年尾Last Call攝影市集

仲有幾日就到除夕，是時候回顧一下今年身邊發生的大事小事，隨着近年西九龍的發展，大角咀社區亦湧現了不少新蒲點，包括特色的咖啡店、畫室及不同 Fusion小店等。適逢利奧坊現正舉行「創意共融‧延續傳統『我城』大角咀照相展」，5位本地攝影者將會以截然不同的拍攝手法，呈現出當地和諧共融的一面，大家亦可趁機細味大角咀的獨特情懷。值得一提，歌手關楚耀是這次展覽的攝影者之一，今次他特別選擇以菲林拍攝，並以E沖 C（正沖負）的沖曬方法，得出高色彩飽和度的照片，凸顯大角咀豐富的色彩。而90後香港女生林樂兒則會以女性角度出發，捕捉大角咀與眾不同的面貌。



除了照相展，同場更設有兩大互動攝影區，讓你在由不同照片合製而成的影片前拍照，化身「相中人」。另外，你更可以於「影像承傳板」前做出不同動作，透過裝置所發出的閃光，將你的剪影短暫保留於背景板上，形成獨一無二的藝術攝影作品。另一方面，今個周末仍然會有「攝影、手作聖誕市集」，當中的焦點包括主打軍事風格的皮製相機袋及相機繩的皮具品牌Noble Craft，以及從世界各地收集不同優質菲林相機及手動老鏡的TTL Camera等，各位攝影愛好者，絕對不能錯過。



日期：即日至2019年1月1日

時間：1:00pm-8:00pm

地點：大角咀利得街利奧坊1/F全層