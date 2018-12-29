三界五行：人馬座2019　吉星高照　機會不斷

人馬座在2019年大有作為，因為守護的木星帶來智慧與運氣，更可喜的是，剛進入新的一年，機會不斷湧現，而且同時間有多個不同的選擇。應該相信自己的判斷能力，你作出的第一個決定就是最正確的選擇，不必在猶豫不決中浪費時間。今年要面對的困難，不是事，而是人，在新的工作環境會認識很多新朋友，宜擇其善者而從之。



1至4月中旬，木星助你在新的一年，事業有個非常良好的開局，好的開始是成功一半，在這段時間，可以立定主意，一條心留在原單位工作，也可以換一個環境，謀求新發展。是去是留？所作的決定都是正確，不必與別人商量，其後就全力以赴，把所有學問、才智抖擻出來，奠定自己的地位。如果打算自己創業，就要把握時機，因為到了4月中旬至8月中旬，宜守不宜攻，待至9月才有新的機會。在12月，太陽和木星拱照事業宮，將會有金碧輝煌的收穫。



良好的事業運，帶來良好的財運，新一年的經濟收益，明顯比往年多，但是金錢來得易，去得快，是因為受天王星與婚神星的影響，令本身已經非常注重享樂的你，更加喜歡消費。



愛情運相當好，另一半對你的支持，是2019年成功的重要因素，必須珍惜對方，不要三心兩意。如果有情投意合的對象，今年適婚。健康運稍差，尤其在夏天，除要改善睡眠習慣，還要注意皮膚和腸胃過敏。



方向宇