鮮甜兼夾暖笠笠　法式馬賽魚湯

熱辣辣的湯水在冬天有暖身作用，除了中式老火湯，原來法國的魚湯，亦一樣暖笠笠又鮮甜。好像馬賽魚湯便是經典的法式魚湯，用上大量鮮魚、蜆肉及蝦殼熬成湯汁，提升其他配料的鮮甜味道，難烹調？不用怕，一於跟本地一間大型飲食集團的副行政總廚李柏倫師傅學煮正宗的法式魚湯。李師傅表示，除湯底外，其他海鮮可選用合時肥美的海蝦、青口及帶子等，洗淨後最好預先起油鑊煎香，帶出海鮮的香味。此外，魚湯還要加入炒過的雜菜煲至少2小時，放涼後放入攪拌機中攪至幼滑成雜菜魚湯，入口富多種層次的甜味。



材料：

紫洋葱粒 半個

洋葱粒 半個

番茄粒 3個

西芹粒 50克

蘑菇 5粒

大蒜片 半條

蒜頭 少許

魚湯 250克

青口 6隻

帶子 4粒

大蝦 2隻

法包 2塊

油 少許



做法：

1.起油鑊炒香紫洋葱粒、洋葱粒、番茄粒、西芹粒、蒜頭及大蒜片，加入魚湯煲2小時，放入攪拌機中攪至幼滑成雜菜魚湯。

2.大蝦去掉蝦身的殼，與青口及帶子煎香兩邊。

3.蘑菇切片，放入煎香的海鮮中，炒至軟身。

4.注入雜菜魚湯煮滾，伴烘脆了的法包脆片即成。