高知龍河洞　地底驚心探險

小時候看過小說《地心探險記》，想不到我在日本高知縣香美市的「龍河洞」中，重尋小說中的刺激！天然的龍河洞，位於海拔322米高的三寶山腹中，是個形成於1億7,500萬年的鐘乳石洞，它跟山口縣的秋芳洞、岩手縣的龍泉洞，並稱為日本三大鐘乳石洞。洞內以西本洞、中央洞及東本洞為主幹，另有24個支洞相連，總長度達4公里，地洞縱橫交錯，宛如一座暗黑迷宮，現僅開放1公里作觀光。（門票：成人1,100日圓（約HK$76）/中學生700日圓（約HK$48）/小學生550日圓（約HK$38））



在龍河洞洞窟內，除曾挖出多種鳥獸骨頭外，還發現有日本彌生時期（公元前5至3世紀）人類居住過及用火的痕跡，當中最特別要算「神之壺」，它原是2,000年前穴居先祖遺留在洞中的長頸壺形土器，因石灰地形作用，令土器的三分一被埋入鐘乳石中，成為現時全球唯一的考古學珍寶。



遠來探洞，當然要挑戰好玩刺激的「冒險路線」，我們興奮地換上一身探險裝束，在導賞員帶領下走進神秘的龍河洞中，洞中一年四季氣溫保持約攝氏15度，洞壁感覺相當濕漉，部分地方更全無燈光，我們必須亮起頭燈方能看路；我們選走的「冒險路線」更須花約1.5小時方能走畢，由於部分洞隙窄得僅能躬身捐過，加上不時要走獨木橋、爬木梯、拉麻繩往上攀，故此不可能走回頭路，甚至即使我們有位身材壯碩的成員慘被「卡」在洞隙中，也得靠後頭的隊友把他推過去，認真要拼。幸好中途除了看路，也有還少奇石可看，包括形如瀑布的「玉簾瀑布」，還有看像千張板子摞在一起的「千枚岩」，岩上還放了一個已放了60多年實驗用的壺，它已如「神之壺」般跟岩石融接一起，有夠神奇。



龍河洞

地址：高知縣香美市土佐山田町

開放時間：8:30am-4:30pm最終入洞（3月-11月至5:00pm最終入洞）

備註：選走「冒險路線」必須先行預約，及遊客須聽懂日語，基本門票外另加1,000日圓，如須租借頭燈及衣服套裝再另加1,000日圓。

網址：http://www.ryugadou.or.jp/