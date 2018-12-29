神劇《黑鏡》首推互動元素　結局由你話事

常說電視劇無人睇，其實好睇的劇集無分國界、語言，劇好自然有人煲。來自英國的科幻懸疑劇集《黑鏡》，自2011年播出首個故事《The National Anthem》開始，每集都會觸及社會的集體不安和對科技質疑，加上有不少富爭議性劇情，令《黑鏡》成為全球劇迷心目中的神劇。最近在Netflix上架的《黑鏡：潘達斯奈基》，更加入互動電影元素，觀眾可以像打機一樣，隨自己的喜好展開冒險，自行決定劇情發展和結局，如果單純以線性方式觀看，約於90分鐘便會得知其中1個結局，但由於片中的互動情節組合有超過1兆種變化，合共會有5個結局，因此要多看幾次，才有機會得悉所有的劇情走向，真是比燒腦更燒腦！



今集的故事場景回到1984年，講述年輕程式設計師Stefan，計劃將他小時候喜歡的奇幻小說改編成遊戲，卻發現自己開始質疑現實，更讓其所認知的世界開始動搖......今集《黑鏡》沿用了第4季的編導組合，由David Slade執導，Charlie Brooker則負責創作和編劇，再次帶來引人入勝的暗黑、懸疑風格，反映現代人類的生存現象。