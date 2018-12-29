Zoff × STAR WARS　限量登場

日本眼鏡品牌Zoff除了標榜平同快之外，亦以款多取勝，更同不同單位合作推出聯乘眼鏡系列。繼之前的Disney Collection後，品牌最新合作單位有瘋靡全球千萬影迷的《STAR WARS》。 Zoff × STAR WARS Collection分為兩大系列，Regular Line分別以Sith領導的帝國軍及JEDI領導的反抗軍同盟為靈感，鏡框設計印有讓人聯想到電影中具代表性的情景圖案及令星戰迷留下深刻印象的戲中名言等，並採用不同代表性的光劍配色。鏡框以黑色為主色，Sith款式以Darth Vader的黑色為主色，JEDI款式以Luke Skywalker的光劍顏色為靈感，大玩螢光撞色設計。



另一系列Premium Line共有5個款式，每款接受個別訂購，品牌特別推出全球限量「1,000套」的特別版Premium Line套裝，全港僅限量發售10套。特別版收藏箱內含5個方形專屬硬眼鏡盒（每個均印有角色名稱）和眼鏡布質料的眼鏡袋，當5個眼鏡盒排成一行時，就能拼合成「STARWARS」標誌，定於2019年2月下旬發售。