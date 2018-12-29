本日日本：好抵食！嚴選東京500日圓午餐Set

如果身在東京，手執一個500日圓硬幣，你會如何花掉呢？想物盡其用得到最大的性價比，我會建議你用來吃一頓午餐！當地不少餐廳都有推出One Coin（1個硬幣，即500日圓）的午餐Set，當中更有不少價廉物美，無論味道及分量均超乎想像的好選擇！以下介紹5間食肆的500日圓午餐，便深得當地人歡心，精打細算的朋友絕對要留意！



鮨英「日替海鮮丼」

由東急大井町線旗之台站徒步行5分鐘，你會找到店面帶點摩登味道的鮨英壽司店，在其午餐餐牌上，你會搵到只售500日圓的日替海鮮丼，叫人喜出望外的是，端上枱面的海鮮丼有近10款刺身款式，而且全是採用當日的新鮮海產食材炮製，每塊刺身均厚度十足，入口確係夠晒鮮美。難怪備受食客追捧外，更吸引不少電視台專程來採訪。隨Set更有味噌湯及沙律，包證叫你吃得痛快。



地址：東京都品川區旗之台4-7-9Paru旗之台1F

營業時間：11:30am~2:00pm，5:00pm~12:00mn

網址：https://sushi-hide.jimdo.com/

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路地裏勝Doki月島店「醬汁牛筋丼套餐」

喜歡吃牛的朋友，則可到中央區的路地裏勝Doki月島店居酒屋。店舖位於東京地下鐵月島站與大江戶線站勝鬨站之間，從兩個站前往都是走約6分鐘路程。該店有不少牛肉料理，當中的牛筋便相當馳名，而食客於午餐時段可以500日圓享用到醬汁牛筋丼套餐，上桌的牛筋分量不少，入口肉質富彈性，醬汁煮得相當入味，加上隨餐附送生雞蛋，將之與米飯及牛筋混在一起吃，倍添滋味！



地址：東京都央央區月島3-28-5

營業時間：11:00am~2:00pm，5:00pm~翌日5:00am（周日及假期至12:00mn）

網址：https://rojiura-tsukishima.gorp.jp/

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Fukunoya「炸豬扒．可樂餅．煎蛋定食」

從JR巢鴨站徒步約3分鐘的Fukunoya，也是一間被日本電視台介紹而走紅的餐廳。店舖屬於街坊小店（只得約10個座位），內外裝潢都保留了一份懷舊味道，在日本可謂買少見少。厲害的是，內裏提供多達6款的500日圓午餐套餐，當中包括了咖喱蛋包飯及拿坡里義大利麵經典口味，不過想感受大大份的喜悅，建議點選「炸豬扒．可樂餅．煎蛋定食」，送上枱面有飯、麵、湯及大量炸物，感覺相當滿足。



地址：東京都豐島區巢鴨2-9-4

營業時間：11:30am~9:00pm

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福和壽司「海鮮丼」

從錦系町站徒步約10分鐘，會找到甚多食客捧場的福和壽司。外觀看像是店舖走中高檔路線，但有趣的是，門外的價目表上已掛出了大大個500日圓的午餐海鮮丼招牌（並附加了一句賣完請見諒）。而端上桌一見，內裏包含了約10種不同款式的新鮮海產刺身，並且還添了梅乾，味道豐富可口。而且你還可以要求多飯，讓自己吃得更痛快！現場所見店舖相當多熟客跟師傅閒談吹水，可見味道質素相當有保證。



地址：東京都墨田區橫川2-9-6

營業時間：11:00am~2:00pm，5:00pm~10:00pm

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七番「生薑燒」

壓軸一間有位於西麻布的七番，從六本木及乃木坂約需7分鐘的路程。而這店憑着超高的性價比吸引不少打工一族捧場，午餐時段一般要等10分鐘！能有如此吸引力，皆因餐廳有多達23款500日圓的選擇！當中最人氣的要數其生薑燒套餐。所謂生薑燒，即是加了薑汁來醃製的燒肉料理，只見端上桌的豬排「件頭」大得驚人，就連飯量也勁多，難得的是味道也相當不俗，只問有「食力」的，絕對要去幫襯。



七番

地址：東京都港區西麻布1-4-14

營業時間：11:30am~3:30pm（逢周六、日及假期休息）