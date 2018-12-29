大黃蜂AR面具　睇得又打得

聖誕巨片《大黃蜂》正式上畫，大家看厭了舊導演Michael Bay爆炸連場，新一集玩溫馨玩懷舊，單是大黃蜂用回G1原祖造型，粉絲們已感動到噴汁！睇完戲未夠喉，孩之寶(Hasbro)還有一大堆玩具畀大家玩到夠本。



鍾意Cosplay嘅有大黃蜂頭盔，戴得落頭，塗裝、結構甚至額前「博派」標誌跟足原設，而且雙耳可以翻開，像真度極高！頭盔內置喇叭，可透過藍牙連接手機播歌，撳一下側邊按鍵雙眼仲識發光，並同時播放25條聲效或對白，恍如置身電影，投入感大增！



同期推出的AR面具雖然無咁神似，但就設有AR支架，只要預先安裝《Bee Vision》程式，再把3張識別卡片放在地上，最後戴上頭盔及手部雷射感應器就可開始遊戲。遊戲以第一身進行，敵人從識別卡浮出，玩家舉手就能射擊或防禦，簡單又刺激！與之一齊玩的有大黃蜂手提槍炮，可解開遊戲某些功能，仲可變成手裏劍形態，玩法豐富！



今集大黃蜂用回經典甲蟲車造型，超能大黃蜂就設有機械人及汽車兩個模式，只需17個步驟就能變形。試玩發覺難度唔低，無說明書根本無從入手，記者也要15分鐘左右才能完成，但好處是可玩性很高，變車後也極具甲蟲車神髓。機械人有10.5吋高，滑動胸口齒輪更會發聲發光，當中包括25款以上聲效及對白，為歷代老變玩具中少見。