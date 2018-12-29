2019星座運程（III）　天秤、天蠍、人馬

天秤座（9/23-10/23）



天秤在2019的運勢會有明顯上落，8-10月更要尤其謹慎。事業上，遇有不少賺錢機會，可投資或合夥做小生意，但要注意數目要分明，先小人後君子。下半年的運勢會明顯下滑，宜找後路或增值自己，不要動搖自信，是天時地利人和的問題，必要時創意能轉危為機。愛情方面運勢不錯，注意別要因為心情不佳而錯失調情機會，即使選擇很多亦不要為拍拖而拍拖，別要太在意他人意見，而有伴侶的人士在下半年容易爭吵，如果有長遠問題宜於上半年解決。至於健康，則要注意老毛病的復發，後果可大可小。



事業：＊＊＊

愛情：＊＊＊＊

健康：＊＊＊



天蠍座（10/24-11/21）



天蠍座的運勢非常強勁，事業上有望升職加薪，有事業計劃的亦不妨大力拓展，只要逐步進行便會順利完成，而人生Checklist亦有望在今年完成，但謹記別因為過於忙碌而忽略身體人。愛情的運勢亦相當穩定，如有結婚或更進一步的想法，在2019年都可以實行的，但當遇上誘惑時，可能因生活順利而少了思考分析，值得注意。健康方面，容易因生活忙碌而忽略休息，導致抵抗力變差，染上傷風、感冒。



事業：＊＊＊＊＊

愛情：＊＊＊＊＊

健康：＊＊＊＊



人馬座（11/22-12/21）



整體運程不俗，上半年尤佳，即使有意外、風波都會有貴人相助，毋須太擔心，但用錢的速度與賺錢一樣快，儲蓄方面是有難度的。感情方面，今年人馬座容易捲入桃色糾紛，甚至是多角戀而無法收場，如不懂拒絕或過分熱情的你要好好注意了。另外，注意別因太多應酬、活動而過度揮霍青春，要多點休息。



事業：＊＊＊＊

愛情：＊＊＊

健康：＊＊＊＊＊