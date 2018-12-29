【決性11點】中女絲襪谷：新一年你想點？

「眨下眼又要同2018講拜拜~」阿田

「係啦~你哋有咩新年願望呀。」肥比



「咪又係人工照加但工作量唔加囉」Joe君

「嘩，咩時勢？仲講加工人，唔減你人工都偷笑啦」艾美美

「咪係，唔炒你都偷笑」阿田

「超~~炒我，係公司損失咋，咁願望都係得講字架啦，有幾何成真先？」Joe君

「又唔好咁悲，人生充滿希望呀。」肥比



「我希望有人高薪挖我。」艾美美

「超~你仲離X譜過我。」Joe君

「講下唔得咩？」艾美美



「咁我望公司嚟多幾個靚仔，食唔到望下都好」阿田

「一日到黑都掛住溫仔。」Joe君

「咩啫，比起你哋嘅願望實際好多呀。」阿田



「我就希望今年無咩風浪......。」肥比

「使唔使世界和平添呀」Joe君

「我又無咁宏大，去到世界咁遠，淨係香港少啲意外、啲人正常啲就夠。」肥比



「點為之啲人正常啲？」艾美美

「你唔覺得今年特別多老公殺老婆，又情婦謀殺情夫嘅案件咩。」肥比

「又好似係，諗唔明啲人點殺得落手。」阿田

「因愛成恨」Joe君

「咩呀，根本就係無咗愛先殺得落手。」艾美美



「唉，倫常慘案其實日日都有架啦。」艾美美

「係呀，好似嗰啲獸父搞個女，呢啲人真係要切切切！」肥比



「不過最近有單仲爆，阿爸同居女友非禮個10歲仔」Joe君

「下？點搞呀？」阿田

「好似話捽心口又彈佢JJ」艾美美

「嘩，好恐怖。」肥比

「單案未審完，都唔知實情係點啫」阿田

「如果個細路講大話，咪用嚴刑逼供。」Joe君

「即係點呀？」肥比

「一路係咁彈佢，彈到佢講真話為止」Joe君

「好Q變態呀你~」艾美美

「Joe君有機會做變態殺手呀」阿田

「咁.....我都係改過個願望，希望身邊唔好有變態狂魔。」肥比