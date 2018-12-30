【天使占卜】2019年　成就更好的自己

合皮扭耳呀！2019年將至，新一年亦代表人生的另一個開始。2018年無論你過得好不好，都要向前看，畢竟前路有不少未知的挑戰，孰好孰壞，走過至知。今次請來Angel Circle心靈工作室塔羅占卜師Carlie，透過天使卡占卜，測試大家新一年需要有那些改變，讓自己對內在有更深入的了解，成就未來更好的自己。





【占卜開始】

請收斂心神，先從5張天使卡中，按直覺選擇1張，然後對照下面的天使卡和答案。

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【答案】

Card A：Laughter歡笑

歡笑是你2019年的主題！將會有高興的事情常出現，令你笑逐顏開，就算有不順心的事情，以你輕鬆的心情和內在的幽默感，都會讓事情更易渡過。你的開懷亦是吸引人緣的良方，主動前來認識你的都是良師益友，為你的生活提供一點助力。





Card B：Love愛

你在2019年的人緣非常暢旺，不單結識很多有質素的新朋友，也會跟舊朋友有不錯的聯繫和合作。家人之間會更易互相諒解，以及有更緊密的支持，在意的戀愛生活也步向佳景，讓你過得很快活。好好運用人緣的順境，為自己成就理想的生活吧！





Card C：Relax放鬆

平靜和穩定是你2019年的調子。沒甚麼太壞的事情發生，好的事情也需要耐性去栽培和等待。每件事的過程中，不需要太緊張，也不要執着於成果，做好本分，然後放鬆自己，事情的成果可能會來得更有驚喜。





Card D：Share分享

2019年你會在各方面都頗有收獲。物質豐盛的話，你會樂意於與喜歡的人分享。心靈滿滿，更能成為一股正能量，激勵和照亮身邊的人。當你以開放的態度對待身邊的人和事，他們自然會有更多的回饋，打開你的手和心去接受命定的安排吧！





Card E：Just be Yourself做自己

2019年會是你重拾自我和自信的一年！一直以來，你為了生活和別人，往往壓抑着自己的想法、才能和感受，這種困境可以在新一年逆轉過來。抬起頭，欣賞一下自己的特點和優勢，也不要羞於在人前展示，展現自己美好的一面，反而更得人心，及帶來更好的際遇。

