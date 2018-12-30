老友狗狗：父母不再阿崩叫狗的秘訣

大部分毛孩都喜歡無拘無朿在公園、草地或遠足時自由行，看到牠們興奮奔放的樣子，我們也感到快樂，問題是你敢不敢真的放繩？後果可能是「阿崩叫狗，愈叫愈走」，要追個15分鐘才能把狗狗捉回，甚至是牠忘形亂走失了蹤；所以我常常覺得一個可靠的「召回」（Come）比學懂「Sit」更重要，除了大大增加牠們戶外活動的樂趣，遇上危急狀況更隨時能救回狗狗一命。



【別讓回來變苦差】

教「Come」的方法有千百種，只要是以獎勵為主，不施壓力的方法都可以一試；但怎樣教其實不是重點，怎樣用才是關鍵。常有狗家長向我投訴狗狗不會「Come」，全部都說在家中明明練習得很好，但一到狗公園就「拜拜你條尾」！問題正正就在這裏，由寧靜熟悉的家居到熱鬧好玩的公園，幾乎就是幼稚園一舉躍升至博士生的程度，爸爸媽媽完全沒有提供過大中小學的教育，試問毛孩又怎能順利在博士班畢業？

又或者有些家長唯一會說「Come」的時候，就是在公園玩得興起要回家，或要過來餵藥、剪指甲或洗澡。叫的時候總是很有威嚴，有時叫了一兩次不奏效，便愈叫愈暴躁。到狗狗終於回來了，父母勞氣牠剛才不聽話，於是捉着牠訓斥一頓。要是「Come」總代表「遊戲結朿」或「痛苦開始」，試問有誰還願意過來呢？



【一步步可練成】

狗狗到了公園或郊外，就像小孩到了遊樂場般興奮。周圍都是新奇事、滿布各行各業的氣味、一大堆狗友在追逐玩耍、人家的父母在派零食等等，你說是不是很忙？要牠願意為了一句「Come」而拋低所有樂趣，我們就必須讓牠深信，回到父母身邊是天底下最最最快樂的事，其他東西都可以不理！所以練習時必須保持語氣開朗愉快，多在家中玩捉迷藏叫「Come」讓狗狗來找的遊戲，又或與家人圍圈輪流叫狗狗「Come」，總之就是寓學習於娛樂，把「Come」變成世上最動聽的名詞。熟習後再逐漸移師至干擾較多的環境，例如由家中到電梯大堂、寧靜小巷、停車場、有圍欄的狗公園等，別妄想一步登天。最初到空曠地方時，可利用長牽繩練習，確保狗狗不會走失，也可避免因繩子太短而造成拉力，確保狗狗真的是自發走回來。

努力興建之餘，也要注意別作破壞。無論花多少時間，每次狗狗回來都應該大加稱讚，讓牠建立愉快的經驗。牠沒有即時回來的話，也記緊不要一直重複「Come, come, come！」，可改用拍手、口哨等有趣聲音，甚至加少許零食引牠過來，別讓指令變成沒意義的廢話。如果持續失敗的話，便要檢討一下進度是否跳得太快。玩耍中途也可以定時喊狗狗回來，獎勵一輪便讓牠出去再玩。到真正要回家或洗澡剪指甲時，便做些別的小把戲，沖淡一下兩者的關聯。要是狗狗早已對「Come」有了負面印象，不妨乾脆揀一個新的詞語代替，效果將更快更佳。





莫家瑩

認證專業訓犬師 CPDT-KA®

HKDR 救狗之家教育及犬隻訓練經理

