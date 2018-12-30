免油炸雞肉芝腿卷　芝味無窮

2018年12月30日 12:00
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    火腿芝士雞卷配西蘭花，感覺幾健康。（互聯網）

    喜歡吃卷物但又怕吸收太多澱粉質的你，麵包外層簡直令你又愛又恨，IG@buzzfeedtasty直接教大家棄用麵包，直接用雞肉製作。首先將雞胸肉橫切，攤開後利用工具壓至扁平，放調味、火腿和芝士後捲好，沾上脆漿後不用油炸，直接和蔬菜放在焗盤上，表面加少許橄欖油烤焗便可。完成後的雞卷外層香脆，輕輕切開，肉質柔軟多汁，與半溶芝士及鹹香火腿同吃，啖啖肉非常滋味，而且不用擔心吸收過多澱粉質和油分，一舉數得。
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    材料：
    雞胸肉　1塊
    鹽　1茶匙
    胡椒　1茶匙
    蒜粉　1茶匙
    火腿　2塊
    Provolone芝士　2片
    麵粉　適量
    蛋漿　適量
    麵包糠　適量
    橄欖油　適量
    西蘭花　適量
    芫荽碎　少許

    做法：
    1.雞胸肉橫切成一大片雞肉，攤平後蓋上保鮮紙壓平。
    2.雞胸灑鹽、胡椒、蒜粉，塗抹均勻後放上火腿和芝士，捲作圓筒形。
    3.雞卷沾麵粉、蛋漿和麵包糠，和西蘭花一起放在焗爐上，淋橄欖油，以攝氏200度焗20分鐘，灑芫荽碎即成。