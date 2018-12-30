免油炸雞肉芝腿卷　芝味無窮

喜歡吃卷物但又怕吸收太多澱粉質的你，麵包外層簡直令你又愛又恨，IG@buzzfeedtasty直接教大家棄用麵包，直接用雞肉製作。首先將雞胸肉橫切，攤開後利用工具壓至扁平，放調味、火腿和芝士後捲好，沾上脆漿後不用油炸，直接和蔬菜放在焗盤上，表面加少許橄欖油烤焗便可。完成後的雞卷外層香脆，輕輕切開，肉質柔軟多汁，與半溶芝士及鹹香火腿同吃，啖啖肉非常滋味，而且不用擔心吸收過多澱粉質和油分，一舉數得。

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材料：

雞胸肉 1塊

鹽 1茶匙

胡椒 1茶匙

蒜粉 1茶匙

火腿 2塊

Provolone芝士 2片

麵粉 適量

蛋漿 適量

麵包糠 適量

橄欖油 適量

西蘭花 適量

芫荽碎 少許



做法：

1.雞胸肉橫切成一大片雞肉，攤平後蓋上保鮮紙壓平。

2.雞胸灑鹽、胡椒、蒜粉，塗抹均勻後放上火腿和芝士，捲作圓筒形。

3.雞卷沾麵粉、蛋漿和麵包糠，和西蘭花一起放在焗爐上，淋橄欖油，以攝氏200度焗20分鐘，灑芫荽碎即成。