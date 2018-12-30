順Phone快遞：iPhone XR 11月美國銷量最高

iPhone XR 10月尾正式開賣，根據Consumer Intelligence Research Partners（CIRP）統計數據11月美國iPhone各型號的銷量，iPhone XR佔總銷量達32%，而同時段的iPhone XS及XS Max合共佔總銷量約35%，iPhone XR成為美國當月最好賣的iPhone型號！



CIRP的統計亦有比較上年11月各款iPhone銷情，當時旗艦作iPhone X佔iPhone總銷量約30%，但iPhone 8、iPhone 8 Plus合共佔總銷量高達39%。



小米Play砌聖誕樹 破世界紀錄

早前小米就發布附送一年數據流量的手機小米Play，為宣傳新機，趁聖誕節就用約1,000部小米Play搭建出高7.9米的聖誕樹，破埋「The largest dynamic smartphone display」健力士世界紀錄，對上紀錄只係504部手機。小米「老闆」雷軍就話呢次活動用咗2星期準備，由凌晨4時動工，下午4時完成，足足砌足12小時，砌完仲可同步控制過千部手機播放聖誕短片，過程都唔簡單喎！



震驚！IG介面變橫掃？

IG（Instagram）一直採用垂直滑動介面，但最近部分用戶就發現介面轉為橫向滑動，用家需要由右至左掃動畫面瀏覽帖文。新操作惹來極大迴響，Head of Instagram Adam Mosseri於Twitter表示其實呢個測試只限小數用戶，唔鍾意的話重新開App就會變回原本介面，其後官方又再表示新介面屬一個Bug，已經盡快修復，真相係點就無從得知喇！

