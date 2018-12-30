惡搞藝術　小克二次畫展Art Like

以創作「聾貓」而成名的本地插畫師小克，近日把惡搞精神搬到藝術界，在尖沙咀海港城舉辦二次創作油畫展「Affordable Art Like」，以一貫的幽默風格，與大家探討何謂藝術。為了籌備是次畫展，小克先遊歷位於深圳的「大芬油畫村」，選購了一批工廠式油畫，如香港夜景、巴黎鐵塔等最迎合遊客口味、卻欠缺靈魂的風景畫，再逐幅加上「維港巨星」或「聾貓」等漫畫連載中的角色，試探一下大眾對這些二次藝術的反應之餘，亦希望藉此引伸不同討論。



以作品《邊個撳掣？》為例，小克以英國塗鴉藝術家Banksy在拍賣會上的自毀畫作為藍本，搗破了一幅香港帆船風景畫的下半部分。「畫作象徵香港的舊價值，而當這些價值被摧毀，究竟是誰『撳掣』？值得觀者好好思索。」畫展的創作題材時而沉重、時而輕鬆，在另一系列的巴黎鐵塔畫作，可見到聾貓爬上鐵塔興奮自拍，寫着「Say Kitsch」。「『Kitsch』是很俗套的意思，可用來形容一些旅客必做的事，如圖中的聾貓般在巴黎鐵塔下自拍，再把『Say Cheese』變成『Say Kitsch』，是種自我反諷的幽默。」



想走進小克的鬼馬藝術世界，現在就到「海港城 • 美術館」欣賞這個別出心裁的惡搞展吧。



「Affordable Art Like」──小克二次油畫展

日期：即日至2019年1月6日

時間：11:00am - 10:00pm

地點：「海港城 • 美術館」