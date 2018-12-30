一文睇晒　韓國冬日玩意

隨着今年2月成功舉辦「2018年平昌冬季奧林匹克運動會」，不禁燃起了大家到韓國進行冬季運動的熱情。當地冬季一般由12月至翌年2月，除了有約16個大型滑雪場，讓遊客可以輕鬆及舒適地享受冬季冰雪運動的樂趣外，韓國更有滑雪節、冬季燈光慶典及冰雪慶典等多項特色活動，叫人樂而忘返！



滑雪體驗 各適其適

冬日遊韓，好動的朋友當然想到當地的滑雪場一展身手，韓國觀光公社與江原道不同度假村合辦的Ski Korea Festival（韓國滑雪節），便結合了不同元素的滑雪體驗，於江原道High 1度假村舉辦的Go-Go Ski Festival慶典活動，有專業教練指導滑雪技巧，參加的朋友可快樂地學習滑雪，更可參加滑雪比賽。另外於江原道洪川大明維瓦爾第公園度假村舉辦的VIVA Festival，除了滑雪課程、滑雪大賽、頒獎典禮等體驗之外，更提供韓國飲食製作、炸雞啤酒體驗、韓服試穿、熱療室、K-pop舞蹈表演及騎馬等，感受多元韓國文化。還有韓國首個自由行遊客專用滑雪商品Korea International Ski Camp，藉由能力分級測驗按級別進行滑雪教學，三天兩夜行程還包括度假村內住宿、用餐、娛樂活動及滑雪大賽等，若時間無法配合的話，亦可選擇一天或兩天一夜行程！



耀眼燈飾 特色活動

踏入冬日，韓國散發着濃濃浪漫氣息，事關當地會上演冬季燈光慶典，多個地方都有迷人的燈飾布置，其中坐落於京畿道加平郡的晨靜樹木園便有五色星光庭園展，於面積逾33萬平方米的園區中以五彩斑斕的燈光進行展示。同在京畿道加平郡、以法國風格打造的小法國村，便會上演小王子星光燈節，利用進口裝飾與LED燈點綴四周的粉彩色建築，營造出童話世界般的情景。位於坡州市廣灘面的碧草池文化樹木園，每年11中旬至隔年3月初都會舉辦燈節，讓人感受自然與燈光藝術融合起來的空間。



想來一些不一樣的玩意，還可參加各種各樣的冬季節慶，其中於江原道平昌郡舉行的平昌鱒魚節，便有鑿冰釣鱒魚及徒手捉鱒魚的體驗活動，及有乘雪橇、溜冰等韓國傳統冬季民俗遊戲。另外於江原道麟蹄郡上演的麟蹄冰魚節，不只有鑿冰捕冰魚體驗，並可在結冰的湖面上舉行保齡球和足球大賽等活動。還有於江原道太白山道立公園一帶登場的太白山雪花節，除了在指定場地展出各種超大型雪雕，亦有太白山雪花登山大會、冰屋咖啡、噴泉冰柱等項目。



韓友營

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